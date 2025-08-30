عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان عنوان کرد: راه‌اندازی سامانه مذکور یکی از نقاط قوت دوره ششم مدیریت شهری بوده که با هدف شناسایی، تجمیع و مولدسازی املاک راکد شهرداری، زمینه‌ساز تأمین منابع غیرنقدی برای پروژه‌های عمرانی و ارتقای شفافیت مالی را فراهم کرده است.

املاک خاک‌خورده، حالا در خدمت توسعه شهر

وی ضمن اشاره به یکی از مهم‌ترین تحولات دوره ششم مدیریت شهری اعلام کرد: در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از املاک شهرداری تهران در گوشه‌وکنار شهر بدون استفاده مانده بود؛ املاکی که نه بهره‌برداری می‌شدند، نه در خدمت مردم بودند، و صرفاً هزینه نگهداری داشتند. در دوره جدید، با شناسایی و تجمیع این املاک، گام بزرگی در مسیر مولدسازی برداشته شد.

محمدخانی اضافه کرد: املاک بلااستفاده حالا به منابعی برای تأمین بودجه غیرنقدی تبدیل شده‌اند؛ منابعی که می‌توانند در تسویه مطالبات پیمانکاران، تکمیل پروژه‌های عمرانی و حتی توسعه خدمات شهری نقش‌آفرینی کنند. این تحول، نه‌تنها از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، بلکه به افزایش بهره‌وری و کارآمدی مدیریت شهری منجر شده است.

سامانه املاک؛ ابزار شفافیت و کنترل هزینه‌ها

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان بیان کرد: این سامانه، بستری برای ثبت، رصد و مدیریت دقیق املاک شهرداری است. با اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکان شناسایی دقیق وضعیت مالکیت، کاربری و بهره‌برداری از املاک فراهم شده است.

به گفته وی سامانه جامع املاک و اسکان نه‌تنها در شناسایی خانه‌های خالی و املاک بلااستفاده نقش دارد، بلکه با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، زمینه‌ساز سیاست‌گذاری دقیق و جلوگیری از خاصه‌خرجی‌هایی شده که پیش‌تر از جیب شهر برای افراد خاص صورت می‌گرفت.

محمدخانی در ادامه تأکید کرد: شفافیت مالی، یکی از اصول غیرقابل‌چشم‌پوشی در مدیریت شهری است. با راه‌اندازی این سامانه، دیگر امکان بهره‌برداری غیرشفاف از املاک شهری وجود ندارد و همه چیز در معرض دید و بررسی قرار گرفته است.

مولدسازی؛ از شعار تا اجرا

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه مولدسازی در شهرداری تهران از مرحله شعار عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده، یادآور شد: مدیریت شهری صرفاً درباره مولدسازی صحبت نمی‌کند؛ بلکه آن را در عمل پیاده کرده است. املاک راکد، حالا به مراکز خدماتی، فرهنگی، تجاری و حتی فضای سبز تبدیل شده‌اند. این یعنی استفاده چندمنظوره از دارایی‌های شهری، با مشارکت مردم و در راستای نیازهای واقعی شهر صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در طراحی پروژه‌ها و تعریف کاربری برای املاک راکد، تلاش شده تا کاربری‌های متنوع تعریف شود؛ پروژه‌هایی که هم پاسخگوی نیاز امروز باشند و هم در آینده قابلیت انطباق با تحولات شهری را داشته باشند. این نگاه، تهران را به شهری هوشمند، منعطف و پاسخگو تبدیل خواهد کرد.