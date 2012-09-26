محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس قرار داریم و باید به همه عزیزانی که با جانفشانی‌، از دست دادن عزیزان و جان و مال خود اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک وطن ما کم شود، تبریک بگوییم. همه ما باید بدانیم که اینها گل سرسبد جامعه هستند و دولتمردان نیز باید بدانند و متوجه باشند که توجه ویژه‌ای به این عزیزان شود و این حق مسلم آنهاست، خصوصا جانبازانی که بعضا وضعیت مناسبی هم ندارند.

وی در ادامه افزود: اینکه ما جشن می‌گیریم درست اما جشن بزرگ‌تر آن است که ما کاری کنیم که این عزیزان دغدغه‌ای از نظر معیشتی، درمانی، کاری نداشته باشند، البته اکثریت قریب به اتفاق آنها بزرگ‌تر از این هستند که خواسته‌ای داشته باشند اما وظیفه کشور این است که به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران توجه ویژه‌ای داشته باشند.

پرسپولیس در شرایط آچمز قرار گرفته است

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص شرایط جاری این تیم گفت: آقایانی که در پرسپولیس حضور دارند خودشان نخواستند از آنهایی که به معنای واقعی طی سال‌های متمادی در کشور نشان دادند که دنبال چیزی نیستند، دلسوزند و بی شیله و پیله راهنمایی و کمک می‌کنند استفاده کنند به همین خاطر پرسپولیس امروز در شرایط آچمز قرار گرفته است.

با رفتن رویانیان وضع پرسپولیس خراب‌تر می‌شود!

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: حضور رویانیان با آنهمه هزینه‌هایی که کرده مشخص شد که بی ثمر بوده است و حالا رفتن ایشان هم بالطبع کار را به نظر من خراب‌تر می‌کند. الان کار در پرسپولیس خراب است و با رفتن رویانیان وضع خراب‌تر از این که هست می‌شود.

اطراف رویانیان را افرادی بله قربان گو گرفته‌اند

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: من عیب های زیادی دارم اما هر عیبی که دارم همیشه سعی کرده‌ام منصفانه حرف بزنم. شکی نیست که رویانیان به باشگاه پرسپولیس پول آورده است. باشگاه پرسپولیس در مقاطعی با مشکلات مالی دست به گریبان بوده است اما خوشبختانه این فصل از این بابت مشکلی ندارد. ایشان برای پرسپولیس پول آورده اما از آنجائیکه اطراف او را یکسری آدم بله قربان‌گو گرفته‌اند، افرادی که دنبال منافع شخصی خود هستند و ایراد مقامات بالاتر را نمی‌گویند، کار به اینجا کشیده شده است.

روی هزینه‌هایی که در پرسپولیس شده است، انتقاد دارم

وی با تاکید بر اینکه روی هزینه‌هایی که در باشگاه پرسپولیس شده است، حرف دارد، افزود: من روی این همه هزینه‌ای که شده است انتقاد دارم، البته انتقاد من به بازیکنان نیست و به آنها ارتباطی ندارد. به عقیده من به دلیل عدم تخصص آقای رویانیان رقم قراردادها افزایش پیدا کرد و شرایط به صورتی که امروز می‌بینید، شد.

مدیرعامل باشگاه و رئیس فدراسیون نباید حتما فوتبالی باشند

مایلی کهن با طرح این موضوع که مدیرعامل یک باشگاه و رئیس فدراسیون صرفا نباید فوتبالی باشند، گفت: گیرم که من را گذاشتند رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، زمانی که نتوانم منابع مالی درستی را بیاورم، فایده‌ای ندارد. اما اگر مرا بگذارند رئیس فدراسیون یا مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و همین منابع مالی که به افراد غیرمتخصص داده می‌شود را به بنده بدهند و یکسال هم فرصت کار در اختیارم بگذارند، اگر موفق نبودم، آن وقت می‌توانند از کارم ایراد بگیرند.

"رویانیان قریب به یکسال است که به پرسپولیس آمده و برای این باشگاه پول هم آورده است اما نتایج می‌گوید او در پرسپولیس موفق نبوده است"، مایلی کهن با طرح این موضوع افزود: رویانیان مشاوران خوبی ندارد که اگر داشت وضع به اینگونه نبود. تا من آمدم در مورد پرسپولیس حرف زدم، ایشان سریع جمله و لغتی را به کار برد که توهین آمیز بود. مدیرعامل پرسپولیس در مورد من که دو بار با ایشان رودررو حرف زده بودم این جملات را به کار برد. او باید در همان دو جلسه مرا می‌شناخت که نه به دنبال پست هستم و قابل خریدم!

تصمیمات اتخاذ شده در پرسپولیس درست نبوده است

وی افزود: من حرف‌هایم را تا به امروز زده‌ام و بازهم می‌زنم. نتایج تیم پرسپولیس نشان می‌دهد که تصمیمات اتخاذ شده در این باشگاه درست نبوده است. من قبلا از عملکرد تیم در فصل نقل و انتقالات ایراد گرفته بودم و بازهم می گویم که تیم عملکرد خوبی در فصل نقل و انتقالات نداشته است. تیم پرسپولیس غلامرضا رضایی، هادی نوروزی و ایمون زاید را داشته و بعد آقایان رفته‌اند محمد قاضی و کریم انصاریفرد را هم گرفته‌اند. خب مشخص است تیم با این شرایط به مشکل برمی‌خورد! هرکدام از اینها را که تعویض کنید، دیگری واکنش نشان می‌دهد. این طبیعت فوتبال است. پرسپولیس در خط حمله تراکم دارد اما در جناج راست و چپ بازیکن ندارد. اینها ضعف و ایراد است.

مایلی کهن در ادامه به حضور بازیکنی چون بهادر عبدی در تیم پرسپولیس اشاره کرد و افزود: من سال‌هاست بازی بهادر عبدی را دنبال می‌کنم. این بازیکن هرجا که بوده در خدمت تیم قرار داشته است. آن زمانی هم که عبدی در پرسپولیس بود در خدمت تیم بازی می‌کرد و زحمتکش بود اما تماشاگران در زمان ناکامی فقط او را می‌دیدند! تماشاگران متاسفانه زحمات او را نمی‌دیند. از طرف دیگر بازیکنانی چون عبدی ساده است و روی تیتر مطبوعات نیست، به همین خاطر طوری وانمود می‌شود که بازی آنها خوب نیست و عامل باخت‌ها هستند. این می‌شود که عبدی در پرسپولیس خوب بازی می‌کرد از این تیم می‌رود در شاهین و راه آهن موفق می‌شود.

آقازمانی بیشترین دوندگی و توپ خراب کردن را دارد

وی افزود: الان در پرسپولیس بازیکنی به نام سامان آقازمانی حضور دارد، که بازی‌اش دیده نمی‌شود. او در خط هافبک پرسپولیس بد کار نکرده است و اکثر مربیان این تیم از وجود او استفاده کرده‌اند اما زمانی که تیم باخته انگشت اتهام به سمت این بازیکن رفته است. شاید آقازمانی پاسور خوبی نباشد اما بازیکنی است که بیشترین دوندگی و توپ خراب کردن را دارد و عامل تخریب کننده بازی حریف در کمربند میانی و حساس‌ترین نقطه زمین است. به دلیل اینکه تماشاگر از او خوشش نمی‌آید به آقازمانی بازی نمی‌دهند، چرا؟!

مایلی کهن یادآور شد: زمانی که در جام تخت جمشید بازی می‌کردیم یک همبازی داشتم که با من در دانشگاه هم درس می‌خواند به نام یعقوب فاطمی مقدم. هر مربی به تیم ما می‌آمد او را بازی می‌داد اما متاسفانه تماشاگر از او خوشش نمی‌آمد. با وجود این نارضایتی تماشاگر فاطمی مقدم بازی می‌کرد، دلیلی نداشت او نیمکت بنشیند. در یک تیم باید بهترین‌ها بازی کنند نه هرکسی که تماشاگران می‌خواهند.

اطرافیان رویانیان چاپلوس هستند

وی با انتقاد از محمد رویانیان که هر روز انگشت اتهام خود را به سمت یکسری می‌گیرد، خطاب به مدیرعامل پرسپولیس گفت: همانطور که شما از اینکه مورد انتقاد یک نفر قرار می‌گیرید ناراحت می‌شوید و صرفا به اطرافیانی توجه می‌کنید که چاپلوس هستند و از کنارتان سود می‌برند، قطعا دیگران هم از اتهامات شما دلخور می‌شوند.

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: روزی که تیم می‌برد، رویانیان حرف از درایت و اینگونه مسائل می‌زند. روزی که تیم می‌باخت شعر خشت اول گر نهد معمار کج می‌خواند با این کار مدیریت قبلی را زیر سئوال می‌برد. امروز هم یکبار علی عسگر را اخراج می‌کنند و روز دیگر کریمی را با آنهمه سابقه اخراج می‌کنند. اینطور که پیش می روند در آینده با داور و عوامل مسابقه برخورد می‌کنند.

معمارزاده کجاست؟!

مایلی کهن با اشاره به شرایط میثاق معمارزاده گفت: معمارزاده تا فصل گذشته یکی از چند دروازه بان برتر فوتبال ایران بود اما امروز میثاق کجاست؟ شرایط سنی او به گونه‌ای نیست که امروز پیدایش نباشد. مگر غیر از این بود که فصل گذشته آقای رویانیان بعد از اینکه معمارزاده در چند بازی بد عمل کرد، عنوان داشت که اگر من جای میثاق بودم، بهتر کار می‌کردم؟! این یعنی چی؟

مگر می شود سرمایه‌های باشگاه را اخراج کرد!

وی خاطر نشان کرد: مگر می شود به همین سادگی بگوییم حمید علی عسگر خوب نیست، برود، علی کریمی هم خوب نیست برود و اخراج. اینها سرمایه باشگاه هستند. اینها که بروند، کسی می‌تواند در این فصل جایگزین آنها شوند؟!

کریمی از استثناهای فوتبال ایران است

این پیشکسوت فوتبال ایران با طرح این پرسش که "قبول دارید علی کریمی از استثناهای فوتبال ایران است؟"، افزود: امروز را نگاه نکنید که همه به علی کریمی انتقاد و حمله می‌کنند که آنهم به دلیل اخلاقیات و روحیات اوست که تمایلی به صحبت کردن ندارد و همین باعث شده از او انتقاد شود. این نام و لقب جادوگر را چه کسی به کریمی داده است؟ پس همه ما واقفیم به اینکه کریمی یک استثنا در فوتبال ماست. آدم‌های استثنایی دارای هوش بالایی هم هستند. بازیکنان استثنایی، باید با یک مدیریت استثنایی نیز هدایت شود.

چرا در بایرن مونیخ، شالکه، قطر و امارات کسی صدایی از کریمی نشنید

وی در ادامه افزود: ظاهرا در پایان دیدار پرسپولیس - نفت تهران اتفاقاتی افتاده است که باعث شده تصمیم به اخراج کریمی بگیرند. کریمی سال‌هاست این کار را می‌کند که آنهم برمی‌گردد به اکثر آدم‌هایی که با او کار کرده‌اند و نتوانسته جلوی برخی کارهای این بازیکن را بگیرند. کریمی سال‌هاست در سطح اول فوتبال ایران بازی کرده و اتفاقا جزو بهترین‌ها بوده است. آن سال‌هایی که کریمی خوب بازی کرده، مشخص است که خوب هدایت شده است. چرا در بایرن مونیخ، شالکه، قطر و امارات کسی صدایی از کریمی نشنید اما اینجا چه می‌شود که او اعتراض می‌کند؟!

مایلی کهن همچنین اظهار داشت: در ابتدای فصل علی کریمی در یکی، دو بازی "غر" زده است. چه کسی آن موقع در رختکن به کریمی گفته است، لطفا حرف نزن. در حال حاضر همه ما ناراحت هستیم. تیم باخته و از نظر روانی ناراحت هستیم و شما حق ندارید حرف بزنید و فردا که تیم آرامش داشت در مورد شرایط تیم حرف می‌زنیم. آن زمان چه کسی این حرف‌ها را به کریمی زده است؟ هیچکس! آن روزی که کریمی از روی نیمکت بلند می‌شد و مانند یک مربی تیم را هدایت می‌کرد، چه کسی به او می گفت بنشین، این کار را نکن که در حیطه وظایف شما نیست؟! همه آنهایی که امروز به دنبال تخریب کریمی هستند، کار این بازیکن را نشان دهنده تعصب مثالزدنی او می‌دانستند اما امروز طوری دیگر حرف می‌زنند.

نوع برخورد و مدیریت‌ها باعث شده کریمی حیطه وظایف خود را گم کند

وی در ادامه یادآور شد: به غیر از جام جهانی 2006 علی کریمی چه زمانی نسبت به تعویض خود معترض شده است؟ نوع برخورد و مدیریت ما با کریمی باعث شده است که این بازیکن حیطه وظایف خود را گم کند و بدان عمل نکند و برود به سمت و سویی که خود را برتر بداند، البته کریمی برتر است اما همه بازیکنان برتر در دنیا باید این برتری را در حیطه وظایف خود نشان دهند که همان بازی کردن است.

مانوئل حق ندارد بگوید کریمی پیر شده است

مایلی کهن با تاکید براینکه علی کریمی در چند بازی گذشته عملکرد خوبی نداشته است، افزود: به آقای مانوئل حق می‌دهم به عنوان سرمربی تیم از این بازیکن استفاده کند یا نه. اصلا مانوئل این حق را دارد که حتی اگر کریمی آماده بود او را روی نیمکت بنشاند با این توجیه که تیم برنامه‌های تاکتیکی مدنظر خود را دارد که کریمی در آن جایی نداشته است. مانوئل این حق را دارد اما حقی ندارد که در مصاحبه مطبوعاتی بگوید علی کریمی پیر شده است. این نشان می‌دهد که مانوئل مربی حرفه‌ای نیست. کدام مربی حرفه‌ای می آید و در نشست خبری در مورد بازیکن خود اینطور حرف می‌زند و او را تخریب می‌کند، آنهم بازیکنی با بزرگی کریمی.

مانوئل نشان داد از اصول مربیگری چیزی نمی‌داند

وی افزود: مانوئل اگر در 300 بازی نیز کریمی را به میدان نمی‌فرستاد من حق را به این مربی می‌دادم اما اینکه بگوید سنش بالاست نشان می‌دهد که از اصول ابتدایی مربیگری هم چیزی نمی‌داند. در واقع باشگاه با این کارها سرمایه سوزی کرده است.

"مربی یا مدیر باشگاه اگر تخصص، تجربه و تحصیلات لازم را داشته باشد به بهترین نحو از بازیکن خود بازی می‌گیرد"، وی با بیان این جمله افزود: برای اینکه یک بازیکن سروجانش را برای تیم بگذارد فقط کافی است دستی پشتش بگذارید و خسته نباشید بگویید. یقین بدانید آن بازیکن جانش را برای تیم می‌دهد. یک بازیکن را باید در جمع قربان و صدقه‌اش بروید، یقین بدانید آن بازیکن جانش را برای تیم می‌دهد. با یک بازیکن باید خیلی مهربان باشید و به بازیکن دیگر باید در جمع اخم کنید مطمئن باشید آنها برای تیم هر کاری می‌کنند. نباید یک بازیکن را در جمع تخریب کنید. ایراد و مشکلی هست باید در گوشه‌ای به بازیکن گوشزد کنید. آن بازیکن یقین بدانید برای تیم همه کار می‌کند. اینها اصل کار مربی است که باید در نظر گرفته شود.

نیاییم این و آن را متهم کنیم

وی در ادامه خطاب به رویانیان گفت: نیاییم این و آن را متهم کنیم. فقط یکبار در خلوت خود وجدان‌مان را قاضی کنیم که کجا اشتباه کرده‌ایم. این آدمهایی که مدام می‌گویند سر تو سر شاه اگر حرف‌شان درست بود که تیم باید موفق می‌شد، پس چرا نشده است؟!

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با تاکید دوباره براینکه سرخپوشان بازیکنان خوبی را جذب نکرده و جوانانی درحد و اندازه این تیم به خدمت نگرفته‌اند، گفت: الان اگر یک جوان خوب در پرسپولیس بود، بهترین فرصت را برای درخشش داشت اما متاسفانه این طور نیست.

وی یادآور شد: من در بهمن 1354 به پرسپولیس آمدم. من آقای گل مسابقات تهران شدم و آقای شیرزادگان مربی ما مرا به پرسپولیس برد. آن زمان با 10 هزار تومان پیش قرارداد برای دوسال و حقوق ماهیانه هزار و پانصد تومان به پرسپولیس آمدم که بعد از دو بازی حقوق ماهانه من شد 2 هزار تومان. اولین بازی من برای پرسپولیس در فروردین یا اردیبهشت سال 55 جلوی برق شیراز بازی کردم. در آن زمان تیم پرسپولیس ستاره‌هایی چون علیرضا عزیزی، پرویز قلیچ خانی، پروین، دستگردی، ایرج سلیمانی، فریدون معینی و ... بودند اما در بازی دوم تیم من با 22 سال سن بازی کردم. به گونه‌ای شد که در یکی، دو روزنامه آن زمان تیتر زدند، امجدیه دره‌شویان و مایلی کهن را شناخت. همان روز اول به گونه‌ای بازی کردم که بین آن همه ستاره دیده شدم اما آیا پرسپولیس چنین جوانانی دارند.

مایلی کهن همچنین خطاب به رویانیان خاطر نشان کرد: ول کنید این کارها را! تو را به خدا یکبار با خود خلوت کنید. بیایید و ببینید آنهایی که انتقاد می‌کنند چه می‌گویند. نخواهید از آنها که درددل کنند و خواسته‌شان را بگویند.

وی افزود: آنهایی که دل‌شان برای پرسپولیس می‌سوزد فقط باید به فکر این تیم باشد نه اینکه در این هستند یا نه، هدایت تیم‌های پایه را برعهده دارند و ... . رویانیان باید به دنبال آنهایی باشد که دل‌شان واقعا برای پرسپولیس می‌سوزد و معرفت و مرام دارند.

معلوم است درد پرسپولیس کجاست

وی با تاکید براینکه معلوم است درد پرسپولیس کجاست. این تیم مشکل زیاد دارد اما می تواند بهتر از این باشد. هنوز هم دیر نشده است فاصله امتیازی زیاد نیست. الان فقط 9 بازی از لیگ گذشته است و 25 بازی مانده است. 75 امتیاز باقی مانده است. قهرمانان لیگ ما بعضا با 61 یا 62 به این مهم رسیده اند، پس قهرمانی دور از دسترس نیست. کار فوق العاده سخت است اگر خواسته شود و خوب فکر شود. کار درست صورت گیرد و "بادمجان دورقاب چین"‌ها که تا به امروز درست کمک فکری نداده‌اند بگذارند کنار.

مشکل تیم پرسپولیس رفتن عاشوری و آمدن گل محمدی است؟!

وی در خصوص حضور گل محمدی در کادر فنی تیم پرسپولیس گفت: گل محمدی را خیلی دوست دارم او یکی از بازیکنان من در تیم ملی بوده است. او در زمان من به تیم ملی دعوت شد و چقدر به خاطر او چوب خوردم اما زمان نشان داد یکی از بهترین انتخاب‌ها بوده است. او بازیکنی نجیبی بوده که خیلی کمک کرده است اما آیا مشکل تیم پرسپولیس رفتن عاشوری و آمدن گل محمدی است؟! مگر عاشوری بد بود. ما به عاشوری مهندس می گفتیم او به گونه ای در زمین زیبا بازی می کرد و پاس‌هایی می‌داد که مهاجم را با گلر حریف تک به تک می‌کرد که به او لقب مهندس داده بودند. عاشوری با این توانایی به موقع جذبه خاص خود را داشت و با بازیکنان رفیق می‌شد.

گل محمدی در پرسپولیس کار سختی دارد

وی افزود: نمی‌خواهم حرف منفی بزنم اما امیدوارم حضور گل محمدی به تیم پرسپولیس کمک کند اما او تنها در صورتی موفقی می‌شود که حیطه وظایفش مشخص باشد. یحیی فردی محجوب و ماخوذ به حیاست اما کارش سخت است شاید در این زمینه شاید کمی اذیتش کنند.

مایلی کهن در خصوص شرایط تیم ملی هم گفت: شنیدم در تیم ملی دارد کارهای خوبی صورت می‌گیرد، طبعا کره‌ای‌‎ها هم دارند کار می‌کنند. ما بازی سخت و دشواری مقابل کره جنوبی داریم به هیچ عنوان نباید مقابل این تیم در کشور خود امتیاز از دست دهیم و این نیاز به اتخاذ تدابیری خاص دارد که باید تا به امروز اندیشیده می‌شد.

وی افزود: پوسته تیم ملی حداقل باید بعد از جام ملتهای قطر تغییر می‌کرد. باید در دیدارهای تدارکاتی بازیکنان جوان را آزمایش می کرد. بازیکن جوانی چون رضا حقیقی باید خیلی پیشتر از این فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را پیدا می‌کرد تا امروز این استرس و نگرانی را نداشته باشیم که اگر مقابل 100 هزار تماشاگر بازی کرد چه می‌شود.

الان تیم ملی شرایطی تقریبا مشابه پرسپولیس داشته و برای صعود به جام جهانی کاری دشوار پیش رو دارد. با برخی تغییرات در روش بازی و جابه‌جایی‌ها شانس صعود تیم ملی بیشتر خواهد شد.