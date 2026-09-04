آغاز رزمایش جهادگران فاطمی ۶ در مناطق محروم استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی نباتی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی، به‌ویژه سپهبد شهید محمد پاکپور، اظهار کرد: رزمایش جهادگران فاطمی ۶، از امروز دوازدهم شهریورماه به مدت ۱۰ روز و با مشارکت مردم در مناطق محروم شهرستان‌های استان مرکزی برگزار می‌شود.

وی افزود: این رزمایش با هدف خدمت‌رسانی به عموم مردم و با مشارکت خود مردم در شهرستان‌های مختلف استان مرکزی برنامه‌ریزی شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی ادامه داد: هر شهرستان دو منطقه محروم را برای اجرای برنامه‌های رزمایش در نظر گرفته است و جهادگران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های مردمی تلاش می‌کنند خدمات لازم را به مردم این مناطق ارائه دهند.

سرهنگ نباتی گفت: خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه ولی‌نعمتان انقلاب در مناطق محروم، علاوه بر ایجاد امید و نشاط در جامعه، برای خود جهادگران نیز برکات فراوانی دارد و امیدواریم این حرکت، زمینه‌ساز تداوم خدمت‌رسانی در طول سال باشد.

وی تاکید کرد: در پایان رزمایش، از جهادگران و به‌ویژه مردم و عزیزانی که در ۱۸۰ شب در میدان برنامه‌ها حضور داشته و نقش‌آفرینی کرده‌اند، در سطح استان مرکزی و شهرستان‌ها تجلیل خواهد شد و بخشی از خدمات جهادگران نیز از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به شکل هنرمندانه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.