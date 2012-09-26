  1. بین الملل
۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

القدس العربی خبر داد:

جنبش مقاومت اسلامی تونس متولد شد

جنبش مقاومت اسلامی تونس متولد شد

تشکل موسوم به انصار مقاومت اسلامی در شمال آفریقا و در کشور تونس برای اولین بار ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: تشکل سیاسی جدیدی با نام جنبش انصار مقاومت برای اولین بار در تونس شکل گرفت.

در بیانیه جنبش انصار مقاومت تونس آمده است: این تشکل از سوی نخبگان ملت تونس و برخی احزاب سیاسی که مقاومت را تنها راه آزادی مقدسات و حمایت از ارزشهای انسانی می دانند تشکیل شده است.

انصار مقاومت بیان کرد: باتوجه به اینکه اهداف انتفاضه تونس در حمایت از آرمان فلسطین و وحدت امت عربی و اسلامی و مبارزه با استعمار، صهیونیستها و هیمنه آمریکا دچار انحراف شده، این تشکل با هدف مقابله با این انحرافات ایجاد شده است.

در این بیانیه آمده است: با توجه به تغییرات در تونس و دیگر کشورهای عربی و نتایج آن که در خدمت طرح صهیونیستی-آمریکایی است این تشکل شکل گرفته است.

تشکل انصار مقاومت در بیانیه خود بر یاری سوریه مقاوم به عنوان یک پناهگاه مقاومت در جنگ خود علیه آمریکا و صهیونیستها و ارتجاع عربی و ارتش مقاوم سوریه علیه طرحهای غربی و صهیونیستی تاکید کردند.

کد مطلب 1705912

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