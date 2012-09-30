صدف طلایی سن سباستین به فرانسه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "فرانسوا اوزون" ساخته و پیش از این نیز در جشنواره تورنتو مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و جایزه فیپرشی را تصاحب کرده بود.

فرانسوا اوزوزن همچنین توانست جایزه بهترین فیلمنامه را به فرانسه ببرد تا افتخارات این فیلم فرانسوی در سن سباستین کامل شود.

همچنین هیات داوران این جشنواره جایزه دوم این جایزه سینمایی یعنی صدف نقره‌ای را به فیلم از اسپانیا باعنوان "سفید برفی" ساخته "پابلو برگر" اهدا کرد.

دربخش بهترین کارگردانی نیز صدف نقره ای به "فرناندو تروبا" برای فیلم "هنرمند و مدل" رسید.