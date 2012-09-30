لوح فشرده مجموعه آثار علامه طباطبایی عرضه شد

غلامرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه‌ لوح فشرده مجموعه آثار علامه طباطبایی از تولیدات بخش خدمات فرهنگی مرکز نور است، بیان کرد: این مجموعه آثار در حال حاضر متن کامل 72 عنوان کتاب در 154 جلد از آثار علامه است.



وی گفت: این لوح فشرده در 9 موضوع دسته بندی شده است که شامل تفسیر، فلسفه، عرفان، حدیث، اخلاق اسلامی، اصول فقه، مباحث اجتماعی وسیاسی می‌شود.



مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور بیان کرد: 2 کتاب دیگر نیز در این نرم افزار قرار داده شده که کتاب نهایه الحکمه که شامل 9 شرح و ترجمه است و کتاب بدایه الحکمه که شامل سه شرح و ترجمه است را دربرمی‌گیرد.



وی ادامه داد: دسترسی به ترجمه قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان، نمایش 168 عکس از علامه طباطبایی و دست نوشته های ایشان، 10 دوره لغت نامه فارسی و عربی در قالب 62 جلد از دیگر موضوعاتی است که در این نرم افزار قرار گرفته است.



رحمانی بیان کرد: از قابلیت‌های پژوهشی این مجموعه می‌توان به جستجوی پیشرفته در تمام متون، حاشیه نویسی، رنگی کردن و علامت گذاری اشاره کرد.



وی در پایان افزود: بخش خدمات فرهنگی مرکز نور به تولید نرم افزارهای کتابخانه‌ای و شخصیت محور می‌پردازد.