به گزارش خبرنگار مهر، هیئت ورزش‌های رزمی استان قم به مناسبت هفته دفاع مقدس و دهه کرامت به مدت دو روز میزبان بانوان شرکت کننده از استان‌های مختلف در پیکارهای جوجیتسو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بود.



بر این اساس مسابقات بانوان قهرمانی جوجیتسو کشور و انتخابی تیم ملی با استقبال حداکثری ورزشکاران رزمی کار از نقاط مختلف کشور در حالی برای کسب عناوین برتر در پنج وزن در قم با یکدیگر رقابت کردند که در پایان برترین‌ها نیز به اردوی تیم ملی دعوت شدند.



به میزبانی هیئت ورزش‌های رزمی استان قم بانوان حاضر در پیکارهای رشته جوجیتسو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در حالی با یکدیگر رقابت می‌کنند که بیشترین مدال‌های طلا سهم تیم بانوان رزمی قم بود و این تیم بالاتر از دیگر مدعیان در جایگاه نخست ایستاد.



این رقابت ها در حالی در خانه ورزش های رزمی مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار شد که برترین ها قرار است به مسابقات آسیایی و همچنین فستیوال جهانی ورزش های رزمی به میزبانی کشورمان در جزیره کیش اعزام شوند.



بانوان شرکت کننده در مسابقات این دوره در تلاش برای کسب عناوین برتر مسابقات جوجیتسو انتخابی تیم ملی بانوان در دو بخش کاتا و کومیته با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم قم چهار مدال طلا کسب کرد و اصفهان به دو مدال طلا رسید اما سرانجام تیم جوجیتسو بانوان هیئت ورزش‌های رزمی قم در جایگاه نخست قرار گرفت.



وزن منهای 49 کیلوگرم:

ندا شهشهانی از قم

مریم سیاوند از قم

فرزانه قربانی از اصفهان و پردیس نجفی از کرمانشاه



وزن منهای 55 کیلوگرم:

خدیجه رضایی از قم

زهرا مختاری از قم

مهتاب شریفی و ستاره آسمار از اصفهان



وزن منهای 62 کیلوگرم:

پریسا حیدری از قم

زهرا اصلانی از اصفهان

الهام کیانی از اصفهان و زینب خان‌ولی از تهران



وزن منهای 70 کیلوگرم:

زهرا سلیمانی از قم

کلثوم روزگرد از کهگیلویه و بویراحمد

نجمه وحیدباقرنیا از آذربایجان‌ شرقی و مریم احمدی از فارس



وزن به اضافه 70 کیلوگرم:

الهه بازیاری از آذربایجان شرقی

زهرا نوراللهی از اصفهان

نفیسه مسعودی از اصفهان و ریحانه کزازی از قم



کاتا:

زهرا اصلانی – الهام شیاسی از اصفهان

رقیه رجب‌زاده- زینب خان‌ولی از تهران

ندا شهشهانی- آسیه سعادتی از قم و مهرناز پیراسته و مهرانگیز پیراسته از سیستان و بلوچستان

