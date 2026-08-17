اعزام ۶ بانوی شناگر کهگیلویه و بویراحمد به انتخابی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا آشتیانی، اظهار کرد: ۶ بانوی شناگر استان در رده سنی ۱۵ سال به بالا برای حضور در این رقابت‌ها آماده اعزام به استان اصفهان هستند.

وی با اشاره به اینکه این اعزام با حمایت اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد و همکاری سپاه فتح استان انجام می شود، افزود: حضور این شناگران در مسابقات گزینشی تیم ملی، فرصت مناسبی برای محک زدن توانمندی ورزشکاران استان در سطح ملی و شناسایی استعدادهای برتر این رشته است.

سرپرست هیئت ورزش‌های آبی کهگیلویه و بویراحمدادامه داد: حمایت از ورزش قهرمانی بانوان و فراهم کردن زمینه حضور ورزشکاران در رقابت‌های ملی، می‌تواند مسیر دستیابی شناگران استان به اردوهای تیم ملی و میادین بین‌المللی را هموار کند.

وی این اعزام را گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه شنای بانوان کهگیلویه و بویراحمد دانست و ابراز امیدواری کرد شناگران استان در رقابت‌های اصفهان عملکرد قابل قبولی داشته باشند.