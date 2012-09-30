علیرضا قریب داور بین المللی فدراسیون جهانی والیبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قریب کاندید داوری بین المللی ایران با انجام سه قضاوت عالی در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا انتخابی جام جهانی به میزبانی ارومیه، علاوه بر کسب عنوان داور بین المللی فدراسیون جهانی والیبال، عملکرد خوبی نیز از داوران ایرانی در این رقابتها بر جا گذاشت.

وی در روز نخست، بازی دو تیم کره جنوبی و قزاقستان را به عنوان داور اول قضاوت کرد که امتیاز 98 ره آورد او از این قضاوت بود، قریب در روز دوم به عنوان داور دوم دیدار تیمهای چین تایپه و ژاپن را قضاوت کرد که از این آزمون نیز با نمره 96 سربلند بیرون آمد.

این داور بین المللی والیبال ایران روز سوم نیز بازی دو تیم سریلانکا و تایلند را به عنوان داور اول قضاوت کرد و امتیاز 98 را به خود اختصاص داد، بدین ترتیب علیرضا قریب با نمره عالی قضاوت در دور مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب عنوان داور بین المللی فدراسیون جهانی والیبال شد.

13 داور بین المللی قضاوت بیش از 50 دیدار شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم را از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست داوری می کنند.

13 داور از کشورهای ایران، هندوستان، ژاپن، چین، قزاقستان، چین تایپه، استرالیا، تایلند و سری لانکا قضاوت این مسابقات را بر عهده دارند که الیاس تایه از لبنان، محمد افضل از پاکستان و امیدوار حاتمی از ایران به عنوان اعضای داوری کمیته کنترل در نظارت بر مسابقات همکاری می کنند.

علیرضا قریب، ابراهیم فیروزی، مصطفی بیداریان، شایسته جو از ایران، عبدل کادر عبدل الصمد از هندوستان، کیم جونگ هیونگ ازکره جنوبی، مورا ناکا شین از ژاپن، وان جون از چین، چونک چینگ جو از چین تایپه، اومیر زاک نورژان از قزاقستان، روبرت اسزیک لوفسکی از استرالیا، وات چارا دوکتاکیان از تایلند و آماراناد از سری لانکا داوران این رقابتها هستند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.