به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت افرادی با یک دستگاه خودرو در زمینه خرده‌فروشی مواد مخدر در سطح شهر بجنورد، مأموران پس از شناسایی خودرو، دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: راننده بدون توجه به فرمان پلیس به حرکت خود ادامه داد و مأموران برای متوقف کردن خودرو اقدام به تیراندازی کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در ادامه خودرو متوقف شد، گفت: مأموران در بازرسی از خودرو، بسته‌های مواد مخدر از نوع شیشه به مقدار ۹ گرم را که آماده فروش بود، کشف کردند.

وی تصریح کرد: در این عملیات ۲ متهم مرد و یک متهم زن دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.