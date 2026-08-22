عملیات ساماندهی شاهراه اقتصادی ایواوغلی شهریور به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علائی روز شنبه در بازدید از پروژه محور قاپلیق ـ ایواوغلی اظهار کرد: روز گذشته با حضور مسئولان ارشد کشور و استان، وضعیت این محور مورد بررسی قرار گرفت و اهتمام ویژه‌ای برای رفع مشکلات و تکمیل شاهراه اقتصادی ایواوغلی وجود دارد.

وی افزود: همه دستگاه‌های مرتبط برای بهبود و بهسازی مسیر و تسهیل تردد مسافران و ترانزیت در این محور پای کار هستند و روند اجرای پروژه با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار ویژه خوی با اشاره به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی مجموع پروژه قاپلیق ـ ایواوغلی ـ گیت منطقه آزاد گفت: با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و نماینده مردم خوی در مجلس، تلاش می‌کنیم عملیات ساماندهی شاهراه اقتصادی ایواوغلی تا پایان شهریور به پایان برسد و این مسیر در اختیار مردم قرار گیرد.

علائی جذب اعتبارات را از عوامل مهم شتاب گرفتن پروژه عنوان کرد و گفت: اقدامات خوبی از سوی دولت و استاندار آذربایجان‌غربی برای تأمین اعتبار انجام شده و با ورود سازمان برنامه و بودجه، موانع باقی‌مانده نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: محور قاپلیق ـ ایواوغلی و مسیر ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد طی سال‌های گذشته با رکود مواجه بود، اما با نگاه توسعه‌محور استاندار، حمایت دولت و همراهی نماینده مردم خوی در مجلس، شاهد جهش قابل توجهی در حوزه راهسازی استان و به‌ویژه شهرستان خوی هستیم.

فرماندار ویژه خوی ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران و پیمانکاران، قطعات مختلف این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

بهجتی، مشاور پروژه نیز با تشریح آخرین وضعیت محور قاپلیق ـ ایواوغلی گفت: این محور ۱۵ کیلومتر طول دارد که آسفالت ۷.۸ کیلومتر آن در دو لایه بیندر اجرا شده و بیش از ۲ کیلومتر دیگر نیز برای پخش لایه اساس و اجرای آسفالت آماده است.

شاهراه و چهار راه اقتصادی ایواوغلی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی از جایگاه ویژه ای در حوزه ترانزیت و مسافر برخوردار می باشد و حلقه اتصال استان های آذربایجان شرقی به غربی است و همچنین حلقه اتصال به مناطق آزاد ارس و ماکو بوده و مرز رازی خوی است.