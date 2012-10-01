برگزاری 1425 دوره آموزش فنی و حرفه ای در آذربایجان غربی

جمشید اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحقق 76 درصدی تعهدات این اداره کل در سالجاری اظهارداشت: تاکنون 42 هزار نفر در شش ماه نخست امسال در آموزشگاه‌ها مهارت‌های لازم را کسب کرده‌اند.

وی یاد آور شد: سال گذشته 30 هزار و 355 نفر دوره در استان برگزار شد که عملکرد آن 38 هزار و 711 نفر دوره بود که نشان از تحقق 127 درصدی است.

اسعدی با اشاره به تحقق عملکرد 105 درصدی آموزش در بخش دولتی استان در سال گذشته گفت: تعهد این اداره کل در آموزش 26 هزارو 88 نفر دوره بوده که 27 هزار و 388 نفر دوره معادل سه میلیون 892 هزار و 662 نفر ساعت تحقق یافته است.

وی در ادامه با اشاره به حضور 21 نفر از جوانان استان در مسابقات المپیاد ملی مهارت افزود: ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه ای بین جوانان و ایجاد انگیزش در جوانان برای کسب مهارت از اهداف برگزاری مسابقات المپیاد ملی مهارت است.

اسعدی به اعزام تیم منتخب آموزش فنی و حرفه ای استان اشاره کرد و افزود: برای آمادگی و حضور جوانان آذربایجان‌غربی در این دوره از مسابقات ملی مهارت از بین دو هزار و 461 نفر در 29 حرفه آموزشی 500 نفر شرایط لازم را احراز کردند.

مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه در مراحل مختلف 27 نفر از این افراد در 22 رشته آموزشی شرایط حضور در المپیاد ملی را کسب کردند، در مرحله نهایی از این تعداد 21 نفر در 17 رشته مهارتی مهر ماه امسال در المپیاد ملی مهارت شرکت می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه اداره‌ کل فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی طی تفاهمنامه‌ای اقدام به ارایه آموزش‌‌های مهارتی برای صنوف می‌کند گفت: اعضای صنوف مختلف در 15 گروه هدف با انعقاد این تفاهمنامه مورد آموزش‌ قرار می ‌گیرند.