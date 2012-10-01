سالم احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ در خانه علوم و فنون بخشی موزه قرار دارد که دانش آموزان می توانند در آن بخش روند تغییر وسائل را در دوره‌های گوناگون مشاهده کنند.



وی با اشاره به اینکه موزه علوم و فنون در حال احیا است افزود: از شهروندان تقاضا داریم چنانچه وسائلی علمی دارند که می تواند مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد آنها را برای استفاده و بهره مندی دانش آموزان به این مرکز آوردند.



رئیس خانه علوم و فنون قم بیان کرد: تکمیل موزه علوم و فنون کمک شایانی به دانش آموزان و دانشجویان می کند تا با مشاهده سیر تکامل ابزار و وسائل خود نیز بتوانند طرحی جدید ارائه دهند.



وی در خصوص اهداف مرکز علوم و فنون گفت: تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان، تکمیل دانش علمی دانش آموزان، ایجاد بستر مناسب جهت تفریحات سالم توام با یادگیری و انتقال مفاهیم علمی پایه به کمک وسائل ساده آزمایشگاهی از جمله اهداف این مرکز است.



احمدی پور ادامه داد: نمایش علمی مجموعه های فیزیک، زیست، رایانه، اتاق نور، انرژی های پاک و آموزش مطالب علمی به صورت کاربردی و علمی به دانش آموزان از دیگر اهداف مرکز علوم وفنون است.

