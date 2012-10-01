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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

احمدی پور به مهر خبر داد:

موزه علوم و فنون قم احیا می‌شود

موزه علوم و فنون قم احیا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس خانه علوم و فنون اداره کل آموزش و پرورش استان قم از احیای موزه علوم و فنون در این مرکز خبر داد.

سالم احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ در خانه علوم و فنون بخشی موزه قرار دارد که دانش آموزان می توانند در آن بخش روند تغییر وسائل را در دوره‌های گوناگون مشاهده کنند.

وی با اشاره به اینکه موزه علوم و فنون در حال احیا است افزود: از شهروندان تقاضا داریم چنانچه وسائلی علمی دارند که می تواند مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد آنها را برای استفاده و بهره مندی دانش آموزان به این مرکز آوردند.

رئیس خانه علوم و فنون قم بیان کرد: تکمیل موزه علوم و فنون کمک شایانی به دانش آموزان و دانشجویان می کند تا با مشاهده سیر تکامل ابزار و وسائل خود نیز بتوانند طرحی جدید ارائه دهند.

وی در خصوص اهداف مرکز علوم و فنون گفت: تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان، تکمیل دانش علمی دانش آموزان، ایجاد بستر مناسب جهت تفریحات سالم توام با یادگیری و انتقال مفاهیم علمی پایه به کمک وسائل ساده آزمایشگاهی از جمله اهداف این مرکز است.

احمدی پور ادامه داد: نمایش علمی مجموعه های فیزیک، زیست، رایانه، اتاق نور، انرژی های پاک و آموزش مطالب علمی به صورت کاربردی و علمی به دانش آموزان از دیگر اهداف مرکز علوم وفنون است.
 

کد مطلب 1709629

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