  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

عباسی:

4 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در کرمان فعال است

4 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در کرمان فعال است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان کرمان از فعالیت چهار مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در استان کرمان خبر داد.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت چهار مرکز شبانه روزی در استان کرمان اظهار داشت: 244 نفر از خدمات این مراکز بهره می برند.

وی تصریح کرد: سه مرکز نگهداری سالمندان در کرمان و یک مرکز نیز در بم دایر است.

عباسی گفت: در این مراکز در کنار ارائه خدمات توابخشی سعی شده است به اوقات فراغت سالمندان نیز توجه شود.

وی تعداد سالمندان تحت پوشش بهزیستی کرمان را دو هزار و 367 نفر دانست و گفت: این افراد از خدمات اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری بهزیستی کرمان بهره مند می شوند.

عباسی یادآور شد: هزرار و 436 نفر از این سالمندان مستمری بگیر هستند.

این مسئول با اشاره به دستورات دین مبین اسلام در خصوص احترام به والدین گفت: سالمندان گنج های گرانبهایی هستند که استفاده از تجربیات آنها می تواند بسیار ارزشمند و مفید باشد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت جهان به سرعت رو به سالمندی پیش می رود، بیان داشت: بهترین مکان برای نگهداری سالمندان در کانون گرم خانواده است.

عباسی با بیان اینکه برخی از سالمندان توانایی مراجعه به مراکز را برای دریافت خدمات ندارد، گفت: برای این منظور یک مرکز ارائه خدمات به سالمندان در منزل در استان کرمان دایر شده است.

وی تصریح کرد: این مرکز به سالمندان شهرستان های کرمان، بردسیر و زرند خدمات ارائه می کند.

کد مطلب 1709692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها