4 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در کرمان فعال است

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت چهار مرکز شبانه روزی در استان کرمان اظهار داشت: 244 نفر از خدمات این مراکز بهره می برند.

وی تصریح کرد: سه مرکز نگهداری سالمندان در کرمان و یک مرکز نیز در بم دایر است.

عباسی گفت: در این مراکز در کنار ارائه خدمات توابخشی سعی شده است به اوقات فراغت سالمندان نیز توجه شود.

وی تعداد سالمندان تحت پوشش بهزیستی کرمان را دو هزار و 367 نفر دانست و گفت: این افراد از خدمات اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری بهزیستی کرمان بهره مند می شوند.

عباسی یادآور شد: هزرار و 436 نفر از این سالمندان مستمری بگیر هستند.

این مسئول با اشاره به دستورات دین مبین اسلام در خصوص احترام به والدین گفت: سالمندان گنج های گرانبهایی هستند که استفاده از تجربیات آنها می تواند بسیار ارزشمند و مفید باشد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت جهان به سرعت رو به سالمندی پیش می رود، بیان داشت: بهترین مکان برای نگهداری سالمندان در کانون گرم خانواده است.

عباسی با بیان اینکه برخی از سالمندان توانایی مراجعه به مراکز را برای دریافت خدمات ندارد، گفت: برای این منظور یک مرکز ارائه خدمات به سالمندان در منزل در استان کرمان دایر شده است.

وی تصریح کرد: این مرکز به سالمندان شهرستان های کرمان، بردسیر و زرند خدمات ارائه می کند.