بازار شهرستان البرز در محکومیت هتک حرمت پیامبر (ص) تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازاریان و اصناف شهرستان البرز با تعطیل کردن مغازه های خود از ساعت هشت تا 10 صبح اعتراض و خشم خود را نسبت به اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) ابراز کردند.

در این مراسم علی رضائی رئیس مجمع امور صنفی شهرستان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اهانت از سوی دشمنان اسلام به پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در ساخت فیلم موهن آمریکایی وکاریکاتوریست فرانسوی و خیزش جهانی برعلیه این حرکت مغرضانه و قیام و تظاهرات مسلمانان در تمامی نقاط دنیا و حمله به سوی سفارت های آمریکا و اسرائیل شورای مجمع امور صنفی کشور این اقدام را محکوم کرده و در راستای این محکومیت تمامی اصناف کشور از ساعت 8 الی 10 صبح روز دوشنبه 10مهر ماه تعطیل شدند.



وی افزود: این حرکت با همکاری شورای اصناف، بسیج اصناف، و انجمن اسلامی اصناف و بازار کشور انجام شده است این اقدام طی اطلاعیه ای روز گذشته در سراسر کشور به در سطح تمامی اصناف کشور اطلاع رسانی شده بود.



رضائی با اشاره به اینکه در شهرستان البرز حدود 500 واحد صنفی با مجوز صادره از شورای اصناف وجود دارد یادآورشد: تمامی این واحد های صنفی امروز در این شهرستان در محکومیت اقدام موهن فیلم آمریکایی از ساعت 8 الی 10 صبح تعطیل شدند.

وی یادآورشد: همه بشریت مدیون پیامبر هستند و آمریکا و اسرائیل باید بدانند تمامی مسلمانان برای زنده نگه داشتن اسلام و نام پیامبر و دفاع از پیامبر حاضرند از جان خود هم بگذرند.