طرح های عمرانی جهاد دانشگاهی زنجان تا پایان سال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید حسنلو ظهر دوشنبه در مراسم بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از پروژه های عمرانی این مرکز افزود: مجتمع فرهنگی شهید شهریاری در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع و 1150 متر زیر بنا ، در دو طبقه احداث شده است.

وی تصریح کرد: این طرح دارای واحدهای مختلفی مانند گالری، مدیریت، خبرگزاری های ایسنا و ایکنا و صندوق دانشجویان بوده و دارای 30 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

مدیر عمرانی جهاد دانشگاهی استان زنجان با اشاره به تکمیل مجتمع پژوهشی آموزشی این مرکز گفت: این پروژه نیز با 10 هزار متر زیربنا در 6 طبقه احداث گردیده و واحدهای چون پارکینگ، سالن غذاخوری، آزمایشگاه زیست فناوری، 40 کلاس آموزشی، سالن کنفرانس و کتابخانه خواهران و برادران از زیر مجموعه های این مجتمعه می باشند.

حسنلو افزود: برای این طرح تاکنون 28 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و تکمیل آن نیز نیازمند 17 میلیارد ریال دیگر است.