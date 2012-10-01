  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

قاسمی اعلام کرد:

تصادفات جاده ای در مازندران کاهش یافت

تصادفات جاده ای در مازندران کاهش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی مازنداران از کاهش پنج درصدی تصادفات جاده ای در شش ماه نخست امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الامین قاسمی عصر دوشنبه در همایش بزرگ همیاران پلیس در مدرسه بصیری ساری  اظهار داشت: امسال همیاران پلیس و راهوران محله در کاهش تصادفات استان با پلیس همکاری و تعامل خوبی برقرار کردند.

وی با اشاره به اینکه امنیت یکی از ارکان اساسی هر دولت را تشکیل می دهد افزود: تمام افراد جامعه با همیاری ناجا باید این امنیت را در داخل و مرزهای استان فراهم کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی مازندران افزود: نیروی انتظامی یک نهاد مقدس بوده که در برپایی نظم و امنیت جامعه نقش اساسی ایفا می کند.

قاسمی با بیان اینکه شعار امسال نیروی انتظامی، سرمایه اجتماعی است گفت: سرمایه اجتماعی بزرگترین فایده برای نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیروی انتظامی با رویکرد جامعه محوری فعالیت می کنند افزود: نیروی انتظامی با مشارکت مردمی توانست امنیت و آرامش را در جامعه برپا سازد.

این مقام مسئول افزود: به زودی در پلیس فتا برای مبارزه با جنگ نرم دشمن در فضای سایبری، از جوانان و دانشجویان نخبه استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم نقشه های شوم آنان را خنثی کنیم.

قاسمی با بیان اینکه مازندران یکی از استانهای مسافرخیز و قطب گردشگری کشور محسوب می شود افزود: در شش ماهه نخست امسال شاهد کاهش شش درصدی تصادفات جا ده ای در استان بودیم. 

کد مطلب 1709859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها