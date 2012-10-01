تصادفات جاده ای در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الامین قاسمی عصر دوشنبه در همایش بزرگ همیاران پلیس در مدرسه بصیری ساری اظهار داشت: امسال همیاران پلیس و راهوران محله در کاهش تصادفات استان با پلیس همکاری و تعامل خوبی برقرار کردند.

وی با اشاره به اینکه امنیت یکی از ارکان اساسی هر دولت را تشکیل می دهد افزود: تمام افراد جامعه با همیاری ناجا باید این امنیت را در داخل و مرزهای استان فراهم کنند.



جانشین فرماندهی انتظامی مازندران افزود: نیروی انتظامی یک نهاد مقدس بوده که در برپایی نظم و امنیت جامعه نقش اساسی ایفا می کند.



قاسمی با بیان اینکه شعار امسال نیروی انتظامی، سرمایه اجتماعی است گفت: سرمایه اجتماعی بزرگترین فایده برای نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی است.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیروی انتظامی با رویکرد جامعه محوری فعالیت می کنند افزود: نیروی انتظامی با مشارکت مردمی توانست امنیت و آرامش را در جامعه برپا سازد.



این مقام مسئول افزود: به زودی در پلیس فتا برای مبارزه با جنگ نرم دشمن در فضای سایبری، از جوانان و دانشجویان نخبه استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم نقشه های شوم آنان را خنثی کنیم.



قاسمی با بیان اینکه مازندران یکی از استانهای مسافرخیز و قطب گردشگری کشور محسوب می شود افزود: در شش ماهه نخست امسال شاهد کاهش شش درصدی تصادفات جا ده ای در استان بودیم.