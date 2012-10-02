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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

مظفری به مهر خبرداد:

نمایشنامه‌خوانی ایرج صغیری در جشنواره تئاتر استان بوشهر

نمایشنامه‌خوانی ایرج صغیری در جشنواره تئاتر استان بوشهر

بوشهر – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر گفت: استاد ایرج صغیری در جشنواره تئاتر استان نمایشنامه ناخدا را خوانش می کند.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برنامه‌های بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در این جشنواره برگزار می‌شود که در یکی از این بخش‌ها، ایرج صغیری پیشکسوت تئاتر بوشهر نمایشنامه ناخدا را  خوانش می کند.

وی افزود: از استاد صغیری که بعد از طی کردن یک دوره بیماری سلامتی خود را به دست آورده، خواستیم تا در جشنواره امسال  یکی از آثار خود را نمایشنامه خوانی کند که با استقبال ایشان روبرو شد و قرار بر این شد که نمایشنامه ناخدا توسط ایشان نمایشنامه خوانی شود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر افزود: قرار است خوانش این نمایشنامه به وسیله استاد صغیری و 15 نفر از بازیگران تئاتر استان که اغلب از شاگردان و پیشکسوتان این رشته هستند، در روز اول جشنواره امروز سه‌شنبه از ساعت 20در پلاتو نمایش مجتمع فرهنگی و هنری 9 دی انجام شود.

مظفری همچنین از اجرای دو نمایش خیابانی در بخش جنبی جشنواره خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته متاسفانه نمایش‌های خیابانی به فراموشی سپرده شده بودند که با تلاش هنرمندان این رشته امسال دوباره شاهد اجرای خیابانی در جشنواره خواهیم بود

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان بوشهر طی روزهای یازده تا چهارده مهرماه در مجتمع فرهنگی و هنری 9 دی در بوشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 1710136

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