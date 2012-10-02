مهاجرت نخبگان کاهش یافت/ جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر نسرین سلطانخواه صبح امروز سه شنبه در ششمین همایش ملی نخبگان جوان با اشاره به حضور 1000 نفر از نخبگان در این همایش افزود: این تعداد افراد از میان خانواده 11000 نفری نخبگان کشور هستند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حمایت بنیاد ملی نخبگان از استعدادهای برتر اظهار داشت: از جمله حمایت های این بنیاد اعطای اعتبارات پژوهشی به نخبگان است که این اعتبارات به 1930 نفر از برترین های جشنواره ها، مسابقات علمی، و پژوهشگران در قالب جایزه مرحوم کاظمی آشتیانی اعطا شد.

وی اعطای جایزه علامه طباطبایی را از دیگر تسهیلات بنیاد ملی نام برد و یادآور شد: تسهیلات نظام وظیفه از دیگر حمایت های بنیاد است که افراد مسئول این تسهیلات با معرفی بنیاد ملی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی می شوند.

سلطانخواه همچنین با تاکید بر لزوم همکاری سایر دستگاه ها خاطرنشان کرد: در این زمینه آیین نامه جذب نیروهای انسانی نخبه در دستگاه های دولتی اجرایی شد به گونه ای که هیات جذب نخبگان تشکیل شود و 405 نفر به دستگاه ها معرفی شدند، 134 نفر جذب دستگاه ای دولتی شدند و پرونده 63 نفر نیز دردست بررسی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان اعطای جایزه پسا دکتری را از دیگر حمایت های این بنیاد نام برد و اضافه کرد: این جایزه به منظور به کارگیری فارغ التحصیلان دوره های دکتری اعطا می شود که از خارج از کشور به داخل بازگشته اند.

سلطانخواه به اجرایی شدن آیین نامه جذب نخبگان در شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: امکان ادامه تحصیل نخبگان در دوره های دکترا و اعطای وام مسکن به دانشجویان داخل از دیگر حمایتهای این بنیاد به نخبگان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین برگزاری جشنواره های علمی را به منظور شناسایی نخبگان از جمله برنامه های معاونت علمی شناسایی نخبگان ذکر کرد و اظهار داشت: تاکنون از 6300 طرح 1563 طرح تاییدیه سطح 3 بنیاد را دریافت کردند که از این تعداد مبلغ 70 میلیارد ریال حمایت شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از سرمایه گذاری بخش خصوصی برروی طرح های تحقیقاتی نخبگان خبر داد و گفت: از سال 84 تا 90 بیش از 300میلیارد ریال در این زمینه بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده است.

وی با اشاره به اخبار ضد و نقیض در مورد خروج نخبگان از کشور یادآور شد: در این زمینه مطالعات جامعی صورت گرفته است که بر این اساس این مطالعات بر روی نفرات برتر ازمون سراسری در دوره 15 ساله 76 تا 90 صورت گرفته است. به گفته وی این مطالعات در خصوص وضعیت 500 نفر برتر آزمون ریاضی فیزیک، 300 نفر اول آزمون علوم تجربی و 100 نفر برتر آزمون علوم انسانی بوده است.

سلطانخواه ادامه داد: جمع بندی این مطالعات نشان داد که میزان مهاجرت این افراد از 33 درصد به 17 درصد کاهش داشته است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به مطالعات معاون علمی در زمینه دارندگان مدال های طلا ادامه داد: در مطالعاتی که بر روی 4120 نفر از دارندگان مدال ها علمی دانش اموزی انجام شد نشان داد که میزان مهاجرت نخبگان این دسته از افراد در طول ساهای 65 تا 81 و 82 تا 86 از 40 درصد به 22 درصد کاهش داشته است.