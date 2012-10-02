مدارس ورودی غربی پایتخت با نام شهدا مزین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی با اعلام این خبر گفت: در طرحی مشترک بین این شهرداری و آموزش و پرورش منطقه ، پیش بینی شده نام 85 درصد مدارس منطقه به جز مدارس وقفی و با نام ائمه ، به نام شهدا تغییر کند.

وی افزود: بر این اساس ، نشست مشترکی با حضور شورایاران و نمایندگان شهرداری منطقه در مدارس برگزار و در صورت رضایت خانواده شهدا ، نام مدارس به نام شهیدان آن محله مزین می شود.

سلطانی با اشاره به طرح تعویض و نصب 6 هزار تابلوی معابر سطح منطقه تصریح کرد: در حال حاضر حدود 400 معبر در سطح دو ناحیه منطقه به نام شهدای گرانقدر مزین شده و این اقدام همچنان در دستور کار قرار دارد.

شهردار منطقه 9 درباره تاثیر نامگذاری شهدا در اماکن عمومی اضافه کرد: همواره با اجرای برنامه های متفاوت فرهنگی در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان گامهای عمده و اساسی در ورودی غربی تهران برداشته ایم و در تلاشیم تا شهدا را، الگویی مناسب برای نسل جوان امروز معرفی کنیم.