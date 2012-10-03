رونمایی از مشکلات 6.3.3/ کلاسهای شلوغ دردسر جدید مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از معلمان و والدین در تماس با خبرگزاری مهر از تعداد زیاد دانش در کلاسهای درس در مقاطع دبیرستان و ابتدایی خبر دادند. یکی از معلمان دبیرستانی در اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می دهد:« کلاسهای مدرسه ای که در آن مشغول به تدریس هستم بیش از 40 دانش آموز دارد، این در شرایطی است که بسیاری از معلمان به دلیل تجمع دانش آموزان در یک کلاس و کم شدن تعداد کلاسها، کلاسی برای درس ندارند.»

به گفته او، هنگامی که این وضعیت را به مدیر مدرسه می گوییم مدیر اعلام می کند که آموزش و پرورش طی ابلاغیه ای خواستار تشکیل کلاسها با حداقل 32 و حداکثر 40 دانش آموز شده است.

در حال حاضر بسیاری از مدارس مناطق 14،15، 16 همچون مدرسه ابتدایی سجاد در منطقه 15، مدرسه ابتدایی شهید جلیلی در منطقه 14، دبیرستان های نجمیه و ام البنین در اسلامشهر، دبیرستان دخترانه فاطمیه در شهر ری، مدرسه ابتدایی محمد باقر صدر در منطقه 2 کلاس های خود را با جمعیت 48 تا 50 نفر تشکیل می دهند.

تراکم 40 نفره دانش آموزان در کلاسها، ناشی از اجرای عجولانه 6.3.3 است

این در حالی است که به گفته کارشناسان آموزشی، تشکیل کلاس با تراکم بالا منجر به افت تحصیلی و پایین آمدن کیفیت تدریس معلمان در کلاس های درس می شود.

حسین احمدی کارشناس آموزشی در این زمینه توضیح می دهد:« تراکم دانش آموزان در کلاس های درس به ویژه مقطع ابتدایی ناشی از اجرای عجولانه تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ایجاد نظام 6.3.3 است.»

او با اشاره به پیش بینی های لازم کارشناسان در این حوزه می گوید:« سند تحول بنیادین که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است تاکید بسیار زیادی روی افزایش کیفیت تحصیلی و تدریسی داشته است، اما با توجه به مشکلات زیرساختی که آموزش و پرورش در حوزه تامین فضای آموزشی دارد، آیا می توان براساس سند تحول بنیادین گام برداشت و این سند را اجرا کرد.»

به گفته این کارشناس، آموزش و پرورش برای اجرای تحول، ابتدا به سراغ تغییر ساختار و ایجاد نظام 6.3.3 کرده است، این در شرایطی است که هنوز مدارس ما در بعد فضای آموزشی تامین نشده است و ایجاد پایه ششم ابتدایی در مدارس منجر به تبدیل انباری و کتابخانه به فضای آموزشی شده است و یا آنکه کلاس ها با جمعیت انبوه 50-40 نفره تشکیل می شود.»

احمدی می گوید:« همچنین با توجه به ایجاد پایه ششم ابتدایی، آموزش و پرورش باکمک گرفتن از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و دفترداران در تدریس مقطع ابتدایی درصدد جبران کمبود معلمان است. اگرچه این افراد آموزش های ابتدایی را در تابستان دیده اند، اما پایه ابتدایی سخت ترین زمان تدریس است و آموزش دو ماهه برای این افراد کافی نیست. با توجه به افزایش جمعیت در کلاسها و استفاده از معلمان بی تجربه چگونه می توان هدف سند تحول بنیادین را که همانا افزایش کیفیت تحصیلی و تدریسی است اجرا کرد.»

او با اشاره به عجولانه بودن تصمیم وزیر آموزش و پرورش در مورد اجرای 6.3.3 بیان می کند:« من نمی دانم که چرا وزیر آموزش و پرورش این همه اصرار بر اجرا شدن نظام 6.3.3 داشت، سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و آموزش و پرورش چه در دوران وزارت حاجی بابایی و یا وزرای آینده باید آن را اجرا کند، پس این همه عجله برای چیست؟»

تشکیل کلاس درس با بیش از 30 دانش آموز تخلف است

اما در این میان ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ضمن رد تمامی این انتقادات توضیح می دهد: «چنین موضوعی به هیچ عنوان صحت ندارد و اگر کسی چنین بخشنامه ای را به مناطق اعلام کرده اند تخلف کرده است و باید جلوی این موارد گرفته شود.»

او بیان می کند:« براساس ابلاغیه آموزش و پرورش در مدارس شهری، کلاس ها نباید بیشتر از 24 تا 30 دانش آموز باشد و حتی به مدیران مدارس ابلاغ کرده ایم که اگر تعداد کلاس های دانش آموز به 35 نفر رسید، به جای یک کلاس،دو کلاس در آن پایه تشکیل دهند.»

به گفته سحرخیز، البته ممکن است در برخی از مدارس دور افتاده که همه دانش آموزان دسترسی به مدرسه ندارند، تعداد دانش آموزان یک کلاس به 40 نفر برسد، اما موارد بسیار استثنایی مربوط به روستاهای دور افتاده است و این موضوع شامل مدارس شهری نمی شود.

به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش، والدین در صورت مشاهده جمعیت بسیار زیاد و خارج از عرف می توانند مراتب شکایت خود را به دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اعلام کنند تا به همه این موارد رسیدگی شود.»

مشکل کمبود کلاس درس نداریم

البته پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش درباره مشکلات تراکم دانش آموزان در کلاس درس و کمبود کلاس توضیح داده و گفته بود: «برای تامین کلاس های ششم ابتدایی ما تنها به 40 هزار کلاس نیاز داریم. در سایر مقاطع نیز کلاس های درس به اندازه کافی وجود دارد و ممکن است در مواردی یک کلاس بزرگتر از اندازه استاندارد باشد که با تیغه کشی هم کلاس را استاندارد کرده ایم و هم فضا برای دانش آموزان ششم ابتدایی ایجاد کرده ایم.»

حمیدرضا حاجی بابایی افزوده بود: « البته نمی گویم که در برخی از موارد استثنایی اشکالی وجود ندارد، اما تک نوبته کردن صبحی مدارس کار بزرگتری بود که ما در این حوزه بسیار موفق عمل کردیم. تعداد دانش آموزان در کلاس درس در حد استاندارد است و حداقل 24 نفر و حداکثر 30 نفر در هر کلاس حاضرند.»

با این اوصاف به نظر می رسد که با اجرایی شدن نظام جدید آموزشی، مشکلات کمبود کلاس درس، افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس های درس، پایین آمدن کیفیت تدریس و ... که پیش از این کارشناسان آموزشی این معضلات را پیش بینی و درباره آن هشدار داده بودند در حال وقوع است. از این رو پذیرفتن انتقادات، پیگیری این مشکلات و چاره اندیشی برای آن در شرایط کنونی از جمله مهمترین اولویت های مدیران این وزارتخانه است که مسلما باید در دستور کار قرار گیرد.