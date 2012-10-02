فعالیت 10 میلیون دانش آموز در قالب همیار پلیس در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کریم خسروی ظهر امروز در همایش پلیس راهنمایی و رانندگی ویژه غرب استان تهران که با حضور سرهنگ اصلانی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، ائمه جمعه و مسئولان شهرستانهای غرب استان تهران در شهریار برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شعار امسال نیروی انتظامی مبنی بر سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار ما، پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان اجتماعی ترین بخش نیروی انتظامی، این رویکرد را در دستور جدی کار خود قرا داده است.

وی ادامه داد: از آنجا که انسان مهمترین عامل در ترافیک و رانندگی است، موضوع راهنمایی و رانندگی یک موضوع اجتماعی محسوب می شود و برای اشاعه فرهنگ صحیح در جامعه نیاز به ابزار فرهنگی دارد.

فعالیت بیش از 10 میلیون دانش آموز همیار پلیس در کشور

این مسئول عنوان کرد: اجرای طرح همیاران پلیس در کشور، در نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیک در کودکان و نوجوانان و ایجاد شرایط مطلوبتر و ایمنتر رانندگی در نسل آینده، بسیار موثر بوده است و می توان آن را گامی مثبت در این زمینه دانست.

خسروی گفت: با همکاری و تعامل مثبت مردم، طرح همیاران پلیس در کشور با استقبال گسترده ای روبرو شد به طوری که در حال حاضر بیش از 10 میلیون دانش آموز در قالب همیار پلیس، پلیس یار جوان و نوجوان، با نیروی انتظامی همکاری می کنند.

همیاران پلیس سفیران سلامت در خانواده ها هستند

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا همیارن پلیس را سفیران سلامت در خانواده ها خواند و افزود: اثرات مثبت اجرای این طرح در کاهش آمار تخلفات رانندگی و تلفات ناشی از آن، بسیار مشهود است و این طرح می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها نیز باشد.

این مسئول اظهار داشت: با همکاری و تعامل مثبت مردم و همیاران پلیس، همچنین با تلاش بی وقفه ماموران نیروی انتظامی، تصادفات و تلفات ناشی از آن در 6 ماه نخست سال جاری کاهش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است به طوریکه بنابر آمار بدست آمده، در تصادفات خسارتی 14 درصد کاهش، تصادفات فوتی 28 درصد کاهش و تصادفات منجر به جرح بیش از یک درصد کاهش مشاهده شده است.

22 درصد از کشتگان تصادفات کشور، عابرین پیاده هستند

وی بیان کرد: با توجه به اینکه نزدیک به 22 درصد از کشته های تصادفات کشور را عابرین پیاده تشکیل می دهند، ایمن سازی خیابانها و جاده ها به ویژه جاده های روستایی، فرهنگسازی در رعایت موارد ایمنی به هنگام عبور از خیابان و استفاده از پل عابر، از جمله اقدامات بسیار ضروری در این بخش محسوب می شود.

این مسئول ادامه داد: به منظور ایمن سازی جاده ها و فرهنگسازی در جوامع روستایی، در حال حاضر بیش از 20 هزار دهیار روستا تحت عنوان راهور محله در روستاهای کشور فعالیت می کنند.

احداث پلیس راهور غرب استان تهران گامی در جهت افزایش ایمنی ترافیکی

خسروی با اشاره به احداث پلیس راهور ویژه غرب استان تهران در شهریار، گفت: استقرار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شهریار منجر به کاهش چشمگیر تخلفات و ارتقای سطح امنیت عمومی در غرب استان تهران شد، هم اکنون نیز پلیس راهور غرب استان تهران در این شهرستان در دست احداث است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: این اقدام به طور قطع گام موثری در جهت افزایش امنیت ترافیکی و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن خواهد بود و امید میرود با تلاش مسئولان مربوطه در سریعترین زمان ممکن آماده بهره برداری و خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان غرب استان تهران شود.