اعزام 1.7 میلیون زائر به مدینه/ اندونزی و هند بیشترین سهم را دارند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، کمیته حج مدینه منوره امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد زائرانی که از طریق فرودگاه محمدبن عبدالعزیز و ایستگاه‌های استقبال نهم مهر وارد شده‌اند، 31 هزار و 481 نفر و تعداد زائران خارج شده20 هزار و 802 نفر هستند.



بر این اساس تاکنون تعداد کل زائرانی که وارد مدینه منوره شده اند، 283 هزار و 534 نفر و تعداد کل زائران خارج شده، 76 هزار و 731 نفر و تعداد زائران باقیمانده، 206 هزار و 786 نفر است.



زائران اندونزیایی صدرنشین هستند



از سوی دیگر کمیته حج مدینه منوره وابسته به وزارت حج عربستان، زائران اندونزیایی با تعداد 58 هزار و 166 نفر بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند و پس از آنها زائران هندی به تعداد، 34 هزار و 654 نفر و زائران پاکستانی به تعداد 20 هزار و 129 نفر در رده های بعدی هستند.



عبدالعزیز بن ماجد رئیس کمیته حج مدینه منوره خواستار افزایش سطح خدمات رسانی تمام بخشهای دولتی و غیر دولتی به حجاج بیت الله الحرام شد تا مناسک خود را در فضایی آکنده از آرامش و امنیت به جا آورند.



از سوی دیگر قرار است بندربن حجار وزیر حج عربستان روز سه شنبه در نشستی با روسای گروه‌های خدماتی میدانی و موسسات طوافه برگزار کند که طی آن طرحها و برنامه‌های این موسسات برای ارائه خدمات به حجاج بررسی خواهد شد.



این نشست با هدف اطمینان یافتن از آمادگی های این موسسات برای مواجهه با نیازهای موسم حج به منظور ارائه خدمت متمایز متناسب با دستورات پادشاه و ولیعهد عربستان برگزار می شود.



یک میلیون و700 هزار حاجی به مدینه می آیند



در همین حال یوسف بن احمد حواله رئیس شورای اداری موسسه ادلاء اعلام کرد: مراکز موسسه شامل سه مرکز استقبال و 18 دفتر خدمات میدانی و چهار مرکز راهنمایی حجاج گم شده و 10 دفتر پشتیبانی از حجاج استقبال می‌کند.



وی پیش بینی کرد: این موسسه در موسم حج امسال به بیش از یک میلیون و 686 هزار حاجی که از طریق سه منفذ شامل فرودگاه امیر محمدبن عبدالعزیز مدینه منوره و مرکز استقبال الهجره و مرکز استقبال زمینی است تا تعداد حجاجی که این موسسه از زمان تاسیس در سال 1405 قمری افتخار خدمات رسانی به آنها را داشته است، 33 میلیون و 586 هزار نفر برسد.