۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

با آهنگسازی سهراب پورناظری/

کنسرت گروه "سیاوش" با آواز همایون شجریان تمدید شد

کنسرت گروه "سیاوش"با آواز همایون شجریان در پی استقبال مخاطبان برای دومین بار تمدید شد و در تاریخ 22 مهرماه ساعت 21:30 در مرکز همایش های روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت "آیینه‌ها" به آهنگسازی کیخسرو و سهراب پورناظری در دوبخش برگزار می‌شود. بخش نخست از این کنسرت موسیقی تنبور در مقام اصفهان به همراهی سازهای عود، کنترباس، سازهای کوبه‌ای و اجرای  قطعات "دم، دیوانگی، رندی" براساس اشعار خیام، مولانا و حافظ خواهد بود.

در بخش دوم، موسیقی سنتی ایرانی در دستگاه نوا و اجرای قطعات "نگار"، براساس شعری از مهسا زمانیان، "آیینه‌ها" براساس شعری از هومن ذکایی، قطعه بی کلام "از عشق" و "افلاکـ" از مولانا نواخته خواهد شد.

کنسرت گروه سیاوش با هنرمندانی چون همایون شجریان(خواننده)، سهراب پور ناظری (آهنگساز، نوازنده تنبور و کمانچه)، حسین رضایی نیا ( سازهای کوبه‌ای)، همایون نصیری (سازهای کوبه‌ای)، شهرام غلامی (عود)، اصغرعربشاهی (تار)، مهیار طریحی (سنتور)، آیین مشکاتیان (سازهای کوبه‌ای)،  داریوش آذر (کنترباس) به هنرنمایی خواهند پرداخت.

