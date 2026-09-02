سرپرست استقلال: هدف ما فقط بردن پرسپولیس است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقلال، پیش از آغاز دربی ۱۰۷ پایتخت در ورزشگاه نقش جهان اصفهان درباره شرایط آبی‌پوشان صحبت کرد.

او در این باره گفت: شرایط تیم خوب است و بازیکنان آماده این مسابقه هستند. با توجه به فاصله کم دیدارهای اخیر، فرصت زیادی برای کار تاکتیکی نداشتیم و بیشتر زمان در اختیارمان برای ریکاوری سپری شد.

وی افزود: دربی همیشه شرایط خاص خودش را دارد و جدول و نتایج بازی‌های قبلی در این مسابقه تعیین‌کننده نیست. امیدوارم بازیکنان با تمرکز بالا وارد زمین شوند و بتوانیم نتیجه خوبی برای هواداران استقلال به دست بیاوریم.

سرپرست استقلال همچنین درباره میزبانی اصفهان از شهرآورد پایتخت گفت: از باشگاه سپاهان و مسئولان اصفهان که شرایط برگزاری این مسابقه را فراهم کردند تشکر می‌کنم. امیدوارم بازی خوبی برگزار شود و هواداران هم از تماشای یک فوتبال جذاب لذت ببرند.

طاهری در پایان درباره اهمیت نتیجه این مسابقه خاطرنشان کرد: هدف ما مشخص است؛ برای برد وارد زمین می‌شویم و امیدوارم در پایان، استقلال برنده دربی باشد.