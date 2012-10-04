15 استخر سرپوشیده در خوزستان احداث می شود

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی از مهمترین برنامه هایی است که در استان پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 80 درصد مکانهای ورزشی استان بازسازی شده اند، افزود: سالنهای ورزشی استان نیز تا 70 درصد تجهیز شده اند.

گرشاسبی با اشاره به اهمیت ورزش شنا، گفت: با توجه به اینکه استخرها درآمدزایی مطلوبی ندارند، از این رو برای تامین هزینه استخرهایی که در شهرستانها وجود دارد به آنها کمک می شود.

وی به پیگیریهای صورت گرفته برای ساخت استخر در شهرهای استان اشاره کرد و افزود: احداث 15 استخر سرپوشیده جدید در خوزستان آغاز شده و تا پایان امسال تمام شهرستانهای استان صاحب استخر می شوند.

مدیرکل ورزش و امور جوانان استان خوزستان با بیان اینکه برای ساخت هر استخر یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است، اظهار کرد: اعتبارات هشت استخر از وزارت نفت و مابقی استخرها از اعتبارات استانی و ملی تامین شده است.

وی گفت: این حق مردم خوزستان است که در چنین آب و هوایی بتوانند از استخرهای مناسب استفاده کنند و در کنار این تفریح و نشاط، بعد قهرمانی نیز حائز اهمیت است.

گرشاسبی با بیان اینکه در ورزش شنا عقب هستیم، گفت: در گذشته شنای خوزستان سرآمد بود، اما در حال حاضر برای رسیدن به موقعیت مطلوب نیاز به تلاش و جبران عقب ماندگی موجود هستیم.