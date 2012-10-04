مراسم بزرگداشت روز دامپزشکی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر پنجشنبه در سالن اجتماعات مجموعه سرم سازی رازی شهر شیراز با حضور رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کشور، معاون برنامه ریزی استانداری، نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دامپزشکی فارس، رئیس نظام دامپزشکی استان،معاون بهبود تولید دامی جهاد کشاورزی فارس، مسئولان دانشکده دامپزشکی شیرازو تعداد زیادی از دامپزشکان استان فارس برگزارشد.

در ابتدایی مراسم رئیس نظام دامپزشکی فارس ضمن تبریک روز دامپزشک از نقش بی بدیل دامپزشکان یاد و اظهار امیدواری کرد که روز 14مهر( روز دامپزشک)نقطه عطفی برای ایجاد همدلی در ببین افراد شاغل در این حرفه باشد.

سلامت تغذیه جامعه درمحدوده فعالیت های دامپزشکی است

معاون برنامه ریزی استاندار فارس نیز در این مراسم اظهار داشت: دامپزشکان با فعالیت های که انجام می دهند از بسیاری بیماری ها که برای دولت هزینه بر است جلوگیری می کنند.

احمد علی افکاری ادامه داد:سلامت تغذیه جامعه درمحدوده فعالیت های دامپزشکی است که اگر دامپزشکان وظیفه خود در این حوزه را به خوبی انجام دهند از بسیاری بیماری ها جلوگیری می شود.

وی همچنین تصریح کرد:با توجه به اینکه در شرایط کنونی دولت تصدی گری در برخی زمینه ها را به بخش خصوصی منتقل کرده انتظار می رود در حوزه دامپزشکی نیز بخش خصوصی به شکل مناسبی فعالیتهای لازم را انجام دهد.

ایجاد 16 رشته تخصصی جدید دردانشکده دامپزشکی شیراز

معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی شیراز نیز یکی دیگر از سخنرانان مراسم بزرگداشت روز دامپزشک بود که ازایجاد 16 رشته تخصصی در زمینه دامپزشکی در دانشگاه شیراز خبر داد و بیان کرد: در سال جدید تحصیلی در این رشته ها دانشجویان مقطع دکترا تحصیلات خود را آغاز می کنند.

دکتر ابوتراب طباطبائی تاکید کرد: دانش آموختگان دانشکده دامپزشکی شیراز در سطح کشور موفقیتهای مناسبی را کسب کرده اند که این موضوع حکایت از تلاش دانشجویان وعملکرد مطلوب دانشکده دارد.

اجرای طرح نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاههای فارس

نماینده ولی فقیه در دامپزشکی فارس نیز در این مراسم از اجرای طرح نظارت بر ذبح شرعی در تمامی کشتارگاه های فارس یاد کرد و گفت: این فعالیت در کنار سایر اقدامات دامپزشکی فارس به شکل مناسب در حال انجام است و اعتبارات مورد نیاز برای ناظرین ذبح شرعی از طریق عوارض کشتارگاهها تامین می شود.

در پایان این مراسم از فعالان بخش خصوصی و دولتی درحوزه دامپزشکی و نیز خبرنگاران فعال در این زمینه توسط اداره کل دامپزشکی فارس تقدیر شد.