مقابله با کلاهبرداری های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حسن بتولی در دومین روز نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال اظهار داشت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات با استفاده از سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری با ورود غیرقانونی افراد به حریم خصوصی و محیط کاری افراد برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: پلیس فضای مجازی تاکنون توانسته امنیت شهروندان را در این فضا تامین کند. با افزایش تعاملات با پلیس فتا درصدد هستیم تا سرقت‌هائی‌که از طریق کلاهبرداری‌های اینترنتی صورت می‌گیرد بیش از پیش شناسائی و مجرمان ردزنی شوند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: هم‌اکنون پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی با پلیس آگاهی ارتباطی تنگاتنگ دارند.

