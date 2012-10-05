لزوم شناساندن قرآن به دنیا/ اجرای احکام دینی در تمام ابعاد زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی پور افشار پیش از ظهر جمعه در آیین اختتامیه نهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان وزارت نیرو که به میزبانی استان کرمان برگزار شد، گفت: احکام و دستورات قرآنی باید در تمام ابعاد زندگی ما جاری باشد.

وی با بیان اینکه ما هر چه عزت داریم، از قرآن کریم است، افزود: ما هر زمان از قرآن اطاعت کرده ایم نتیجه آن را هم دیده ایم.

وی به پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رمز این پیروزی حرکت در سایه دستورات قرآن بود.

قاسمی پور افشار ادامه داد: اما آنچه که دل ما را به درد می آورد این است که آن گونه که باید، قرآن را به دنیا معرفی نکرده ایم.

رئیس شورای فرهنگی و معاون نیروی انسانی و تحقیقاتی وزیر نیرو گفت: اگر ما این کلام مقدس را که راه سعادت دنیا و آخرت را برای بشریت روشن کرده، به دنیا معرفی کرده بودیم امروز کسی جرات اهانت به مقدسات دینی را پیدا نمی کرد.

وی همچنین از میزبانی شایسته کرمان در برگزاری نهمین دوره از مسابقات سراسری وزارت نیرو قدردانی کرد.