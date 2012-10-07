کیفیت پروژه های عمرانی همدان رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد در شورای برنامه ریزی استان همدان افزود: هر چه در بحث نظارت بر اجرای پروژه ها هزینه شود، سرمایه گذاری برای آینده شده است.

وی خطاب به مدیران دستگاه ها اظهار داشت: وسعت استان همدان زیاد نیست بنابراین مدیران می توانند به راحتی از پروژه های تحت کنترل خود نظارت داشته باشند.

کمیته نظارت بر پروژه ها باید در همدان فعال شود

استاندار اضافه کرد: کمیته نظارت بر پروژه ها باید فعال شود و نقاط قوت و ضعف پروژه ها با عکس و فیلم قابل مشاهده و بررسی باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید برنامه افزایش بهره وری خود را اعلام کنند، گفت: در برنامه پنجم توسعه بخشی از هزینه ها باید از طریق بهره وری تأمین شود و در این راستا دستگاه ها برنامه های پیشنهادی و نوآوری خود را ارائه دهند.

وی گفت: میزان داد و ستدهای دستگاه های اجرایی باهم همخوانی ندارد بنابراین باید بحث بهره وری از کارهای جدی استان همدان شود.

وی در رابطه با صرفه جویی در هزینه کرد اعتبارات گفت: در نیمه نخست سال میزان نقدینگی مورد نیاز را در اختیار نداشتیم بنابراین ممکن است در سه ماه آینده فشارهایی بر استان وارد شود.

باید با تدبیر هزینه ها را اولویت بندی کرد

آزاد ادامه داد: در محدودیت ها باید با تدبیر هزینه ها را اولویت بندی کرد و مدیران در این زمان سخت توانایی و مدیریت خود را نشان دهند.

وی تأکید کرد: در این راستا باید حقوق و درآمد کارمندان در اولویت نخست قرار گیرد تا زندگی آنها دچار چالش نشود.

استاندار همدان با اشاره به اینکه در سال جاری باید میزان درآمدها نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته باشد، اظهار داشت: پرداختی کارکنان و نگهداری کارگاه ها در مباحث پروژه های عمرانی در اولویت است.

دستگاه ها بدهی خود را به دستگاه های خدمات رسان پرداخت کنند

آزاد در رابطه با بدهی دستگاه های اجرایی گفت: برخی از دستگاه ها همچون آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات بودجه مصوب ندارند و تنها درآمد آنها از طریق خدمات تأمین می شود بنابراین دستگاه ها بدهی خود را به آنها پرداخت کنند چرا که نگهداری سیستم ها و حقوق کارمندان وابسته به پرداختی هاست.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه ها بدهی خود را به رسانه ها پرداخت کنند، افزود: اگر دستگاه ها قصد تمدید قرارداد خود با رسانه ها را ندارند باید بدهی سنوات قبلی را پرداخت کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه به علت عدم پرداختی در اعتبارات ملی، میزان اخذ مالیات در شش ماهه اول امسال کاهش یافته است، افزود: برخی از این تولیدکنندگان محصولات خود را صادر و دلار به نرخ روز دریافت می کنند.

وی با تأکید بر اینکه زیرساخت های افزایش معاملات گمرک با فعالان اقتصادی به منظور تقویت صادرات و واردات رفع خواهد شد، گفت: خطوط ریلی راه آهن در اردیبهشت سال آینده به همدان می رسد و پروازهای جدید در فرودگاه همدان ایجاد می شود.

آزاد درباره واگذاری ساختمان های اضافی دستگاه ها عنوان کرد: هزینه نگهداری ساختمان های مازاد دستگاه های اجرایی زیاد است بنابراین با رعایت استانداردها باید ادارات نیاز واقعی خود را مشخص و لیست ساختمان های اضافی را روز شنبه هفته آینده تحویل استانداری دهند.