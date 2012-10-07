اختصاص یک میلیاد و 150میلیون تومان اعتبار برای مفروش کردن مدارس قم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حمزه ای در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم که قبل از ظهر یکشنبه در محل فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: از جمله موفقیت‌های پرورشی و فرهنگی استانی قم در سال 92 - 91 می‌ توان به کسب پنج رتبه کشوری و کسب رتبه اول تیم دانش آموزی استان قم در مسابقات کشوری اذان اشاره کرد.



وی ادامه داد: در مسابقات کشوری نهج البلاغه پسران که در اصفهان برگزار شد، 9 نفر از اعضای تیم قم رتبه های کشوری به دست آوردند، همچنین در مسابقات نهج البلاغه دختران نیز 14 دانش آموز دختر قمی حائز رتبه کشوری شدند.



حمزه ای با بیان اینکه دانش آموزان استان قم ضمن درخشش در جشنواره کشوری احکام، از نظر اخلاق و نظم برنامه رتبه برتر را کسب کردند، گفت: در جشنواره مداحی که برای اولین بار در استان فارس برگزار شد هفت نفر از دانش آموزان قمی مورد تقدیر قرار گرفتند.



معاون امور پرورشی اداره کل آموزش و پرورش قم افزود: در مسابقات کشوری هنرهای دستی و تجسمی دانش آموزان، نتایج قابل توجهی برای استان قم به دست آمد که کسب 6 رتبه بیشتر از سال گذشته از نمونه های آن است.



وی با بیان اینکه گروه سرود پسران قم توانست عنوان برگزیده کشور را کسب کند، گفت: همچنین در گروه نمایش صحنه ای و عروسکی دختران و پسران، دانش آموزان قم توانستند در بین 32 استان، به عنوان تیم های برگزیده شناخته شوند.



حمزه ای تاکید کرد: مسابقات کشوری دانش آموزان در رشته های ادبی و رشته های داستان، شعر، مطالعه و تحقیق برگزار شد که دانش آموزان قم توانستند 19 مقام برگزیده کشوری را کسب کنند.



حمزه ای با اشاره به اینکه در سال گذشته شورای آموزش و پرورش قم توانست مقام اول کشوری را کسب کند، گفت: در شورا تصویب شده بود که مبلغ یک میلیارد و 420 میلیون تومان برای حوزه پرورشی جذب شود.



وی در این زمینه اظهار داشت: کمک هایی به پروژه های بهسازی استخر اردوگاه منطقه کهک که سالانه قریب به 100 هزار نفر در این اردوگاه حضور پیدا می کنند، اختصاص دادیم، همچنین نمایشگاه یاد یار مهربان نیز در استان برگزار شد و مبلغ 600 میلیون تومان با مساعدت استانداری برای فعالیت در این نمایشگاه و عرضه کتاب بین مدارس استان تخصیص داده شد.



حمزه ای با تاکید بر اینکه طرح توامندسازی دختران روستانی با اعتبار 12 میلیون تومان انجام گرفت، گفت: تلاش های زیادی برای حمایت از برنامه های قرآنی، راهیان نور و حمایت از خانه علوم و فنون استان صورت گرفت.



اعزام 15 هزار دانش‌آموز به راهیان نور در سال جدید



حمزه ای با تاکید بر اینکه سال گذشته هشت هزار نفر دانش آموز قمی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند که طبق پیش بینی ها این تعداد در سال جدید به 15 هزار نفر می رسد، گفت: همچنین اعزام هزار دانش آموز کم بضاعت استان به مشهد مقدس انجام گرفت که این تعداد به مساعت استاندار سابق و کمیته امداد به تعداد هزار و 400 نفر افزایش یافت و از این بین هزار نفر تا امروز اعزام شدند.



معاون امور پرورشی اداره کل آموزش و پرورش قم افزود: طی امضای تفاهم نامه ای با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت احداث سوئیت هایی در اردوگاه ملاصدرا صورت گرفت که اعتباری بالغ بر 45 میلیون تومان برای این منظور و 45 میلیون تومان برای ساخت محوطه در نظر گرفته شد.



وی تصریح کرد: برنامه هایی برای حمایت از هیئت های دانش آموزی با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اجرا شد که اعتبار 100میلیون تومان تخصیص داده شد، سال گذشته تعداد 313 هیئت دانش آموزی در استان ثبت شد، این در حالی است در سال 89 تعداد هیئت های دانش آموزی استان تنها 50 هیئت بود.



حمزه ای تاکید کرد: طرح الحاق 100 هکتار اراضی منابع طبیعی در پایین دست اردوگاه ملاصدرا تدوین شده است تا بر اساس آن مرکزی برای فعالیت های کشاورزی دانش آموزان و حتی احداث هنرستان کشاورزی احداث شود.



وی با بیان اینکه تا به امروز 28 هزار متر مربع به مدارس استان فرش های سجاده ای تعلق گرفت و این کار از سال 89 و 90 آغاز شده است، گفت: در مجموع 6 هزار و 800 متر فرش سجاده ای به مدارس اهدا شد و اعتبار این طرح قریب به یک میلیارد و 150 میلیون تومان است.



حمزه ای ضمن بیان اینکه سال گذشته 12 مدرسه به عنوان مدرسه امین در سطح استان داشتیم که امسال این تعداد به 60 مدرسه رسید، گفت: منظور از مدرسه امین این است که یک روحانی در مدرسه مستقر می شود و با هماهنگی مدیر مدرسه، مدیریت فرهنگی مدرسه را در دست می گیرد. سال گذشته تعداد 380 نشست سیاسی نیز در مدارس استان برگزار شد.



وی در پایان تاکید کرد: همچنین با هماهنگی های انجام شده قرار شده است، روز چهارشنبه همزمان با حضور همه اصناف در میدان آستانه جهت تجمع اعتراض آمیز نسبت به توهین به مقدسات اسلامی، دانش آموزان قم نیز به صورت آزاد و اختیاری در این مراسم شرکت کنند.

