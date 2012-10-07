به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمیان در تشریح پروژه باغ پرندگان گفت: پروژه باغ پرندگان با بیش از 5 هزار وسعت برای پرندگان آب چر و در کل وسعت 22 هکتار، بزرگترین باغ پرندگان خاورمیانه است که امیدواریم تا پایان سال جاری فاز یک این مجموعه به پایان برسد و تبدیل به یک مجموعه گردشگری برای شهروندان شود.

وی ضمن تشکر از شهردار تهران و مدیران شهری در حمایت اجرای پروژه باغ پرندگان تصریح کرد: همزمان با آغاز عملیات، احداث پروژه باغ پرندگان، بخشهای شرقی جنگل لویزان تا قبل از اجرای این طرح کانون بی نظمی و ناهنجاریهای اجتماعی و پاتوق افراد ولگرد شده بود که از این پس محل تفریح و گردشگری برای شهروندان خواهد بود.

کریمیان اظهار داشت: در این باغ محل قرار گرفتن پرندگان بصورت کارشناسی و علمی جانمایی شده است و در پنج فاز اجرا خواهد شد.

وی گفت: در فاز اول این پارک برکه ها و ‌آبشارها، فاز دوم به طراحی کاشت درختان و گیاهان ویژه، فاز سوم باغ شیشه ای مخصوص نگهداری تعدادی از پرندگان و فازچهارم محل نگهداری لاشخورها و عقابها و فاز پنجم آلاچیق ها و کتابخانه مجهز مجازی ویژه پرندگان طراحی شده است.

کریمیان در خصوص اینکه چه تعداد از پرندگان و چه زمانی به این باغ منتقل خواهند شد، گفت: 200 نوع پرنده متناسب با شرایط آب و هوایی شهر تهران تا پایان اسفند ماه امسال به این باغ منتقل خواهند شد.

شهردار منطقه 4 تاکیدکرد: از محوطه بیرونی باغ اجازه تردد خودرو به درون محوطه داده نمی شود تا هوای داخل باغ با آلودگی کمتری همراه باشد.

وی اضافه کرد: علاوه براین قرار است از اتوبوسهای برقی برای ورود به محوطه باغ استفاده شود.

شهردار منطقه 4 گفت: همچنین پیاده راهی هم برای تردد پیاده مراجعان طراحی شده که بازدید کنندگان بتوانند بصورت پیاده به داخل باغ تردد کنند.

وی هزینه دو فاز نخست این باغ را 60 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در بخشی از این بوستان با عنوان بلوار کوهستان پارکینگ برای بازدیدکنندگان طراحی شده است.

شهردار منطقه 4 تاکید کرد: با توجه به احداث باغ پرندگان به عنوان یکی از زیباترین مجموعه های تفریحی در صدد هستیم تا یکی از زیباترین مساجد جنگل لویزان را در کنار این مجموعه گردشگری احداث کنیم.