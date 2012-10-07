به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه ملی که بعد از کشورهای کره جنوبی و روسیه، سومین کشور جهان در ارائه خدمات تخصصی به کودکان و نوجوانان است، در روز 17 مهر برابر با 8 اکتبر (روز جهانی کودک) پذیرای کودکان و نوجوانان علاقه مند و والدین آنها خواهد بود.

کتابخانه ملی به منظور ارتقاء سطح مطالعه در کودکان و نوجوانان و علاقه مند کردن این گروه سنی به بحث مطالعه، همه ساله اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و قصه گویی در این روز می‌کند.

در این کتابخانه منابعی نظیر کتاب‌های مخصوص خردسالان و نشریات ویژه این گروه سنی یافت می‌شود. این کتابخانه تخصصی روزانه پذیرای دهها نفر از کودکان و نوجوانان و همچنین پژوهشگران عرصه کتابخانه و کتابداری و مترجمین عرصه کتاب کودک است و از طرفی یکی از مراکز مورد علاقه بازدید مهمانان خارجی به شمار می‌رود.

در حال حاضر 110 هزار جلد کتاب به زبان فارسی، 30 هزار جلد کتاب به زبان لاتین، 50 عنوان نشریه، 154 عنوان لوح فشرده آموزشی و سرگرمی و 160 حلقه نوار کاست در موضوعهای مختلف برای ارائه به مخاطبان خردسال و نوجوان در کتابخانه مذکور وجود دارد و این منبع اطلاعاتی، در حال تکمیل شدن است.

منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه کودکان و نوجوانان شامل موضوعهای مذهبی، علمی، آموزشی، هنر، ادبیات، داستانی و کتاب‌های مرجع می‌شود.

خردسالان زیر هفت سال علاقه مند به استفاده از کتابخانه مذکور، می‌بایست به همراه والدین و کودکان بین 7 تا 14 سال می‌توانند به تنهایی از کتابخانه، استفاده کنند.

همچنین یکی از والدین می‌بایست بعد از یک بار استفاده از کتابخانه به صورت مهمان، برای دریافت کارت عضویت اقدام کند.

در حال حاضر، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان دارای 20 صندلی گردان، 48 صندلی و 19 میز مطالعه و 3 مبل قصه گویی است.