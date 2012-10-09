قیمت برنج درجه یک 5000 تومان/ افزایش تدریجی قیمت برنج

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر در خصوص قیمت فعلی برنج در بازار اظهار داشت: درحال حاضر هرکیلوگرم برنج طارم درجه یک با داشتن 2 تا 3 درصد خرده و بدون ناخالصی در بازارهای شهرهای شمالی کشور با قیمتی درحدود 4000 تومان عرضه می شود که البته هرکیلوگرم از این نوع برنج با کیفیت پائین تر در پایتخت با قیمتی بیش از 5000 تومان به فروش می رود.

وی دربیان افزایش قیمت برنج در بازاراظهارداشت: با توجه به اینکه هم اکنون فصل برداشت برنج به اتمام رسیده است و برنج جدیدی به بازار عرضه نمی شود؛ لذا قیمت برنج به صورت تدریجی در بازار افزایش می یابد.

دبیر انجمن حمایت از برنج ایران در ادامه درخصوص برنامه انجمن حمایت از برنج از تولید برنج فرآوری شده (پاربویل) در کشور گفت: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است تا پایان سال جاری چند کارخانه تولید برنج پاربویل در کشور راه اندازی شود.

وی با اعلام آمادگی انجمن حمایت از برنج ایران و موسسه تحقیقات برنج برای پشتیبانی از راه اندازی واحدهای تولیدی برنج پاربویل در کشور، از تولیدکنندگان دعوت کرد که در این بخش سرمایه گذاری کنند.