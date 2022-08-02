به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در سالجاری با افزایش ۲۰ درصدی مواجه است و با توجه به لغو ممنوعیت فصلی انتظار می‌رود که قیمت برنج در ماه‌های آینده با کاهش مواجه باشد. این در حالی است که سال گذشته به دلیل کاهش تولید، اعمال ممنوعیت فصلی واردات و دخالت دولت در بازار برنج تنش‌های جدی در این حوزه ایجاد شد و قیمت برنج ایرانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید.

این افزایش قیمت تا جایی پیش رفت که بسیاری از کارشناسان از حذف برنج ایرانی از سفره خانوار خبر دادند و از سیاست‌های دولت در این زمینه به شدت انتقاد کردند، با اینحال در سالجاری علاوه بر اینکه دولت تدبیر مناسبی درباره لغو ممنوعیت فصلی داشته با افزایش تولید نیز مواجه هستیم که می‌تواند تأثیر خوبی در بازار مصرف داشته باشد.

براین اساس اخیراً مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفته: پیش‌بینی می‌شود تولید برنج امسال در شالیزارهای کشور ۲۰ درصد افزایش یابد و از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن در کشت اول، دوم و پرورش رتون فراتر رود.

شایگان ادیبی اضافه کرده است: در سال‌های معمولی وضعیت کشت و کار برنج در کشور به گونه‌ای است که حدود دو میلیون تن برنج سفید تولید می‌شود که امسال به علت کاهش قیمت کودهای شیمیایی بویژه کودهای فسفاته و پتاسه، مصرف متوازن این کودها در زراعت برنج، استقبال شالیکاران از طرح کشت قراردادی و کشت ارقام پرمحصول شاهد افزایش کشت و برداشت مکانیزه این محصول هستیم.

در همین راستا، مجید حسنی مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به برنج گفت: به طور متوسط ماهیانه به حدود ۲۵۰ هزار تن برنج نیاز داریم که نزدیک به دوسوم آن از طریق تولید داخل (حدود ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تن) و یک‌سوم (حدود ۹۰ هزار تن) از طریق واردات تأمین می‌شود.

از دو هفته قبل که وارد فصل برداشت شدیم قیمت‌ها نزولی است

وی با بیان اینکه برنج تولید داخل سال گذشته با نرخ مناسبی قیمت‌گذاری شده بود، افزود: هر چه از فصل برداشت برنج فاصله می‌گیریم، حجم موجودی برنج کاهش می‌یابد و طبیعتاً به دلیل آنکه عرضه کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حسنی مقدم با بیان اینکه برنج مرغوب داخلی جایگزین ندارد، تصریح کرد: برنج داخلی و برنج خارجی دو بازار متفاوت و مکمل هم هستند.

معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از دو هفته قبل که وارد فصل برداشت شدیم قیمت‌ها نزولی است و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد و قیمت‌ها به نرخ‌های مناسب و متعادلی برسد.

علاوه بر این، لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج، تصمیم به موقعی بوده که وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ کرده و به اعتقاد کارشناسان تأثیر بسزایی در تنظیم بازار داخل و متعادل شدن قیمت‌ها خواهد داشت.

در همین راستا امیر طالبی، معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی گفته است: با توجه به تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر لغو ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج، پیش‌بینی می‌شود زمینه برای کاهش قیمت این محصول پرمصرف فراهم شود.

لغو ممنوعیت فصلی اقدام خوب و به موقع دولت

همچنین مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: این اتفاق خوبی است که از تکرار تجربه تلخ سال گذشته جلوگیری می‌کند چرا که اگر مجدداً ممنوعیت فصلی واردات وضع می‌شد، دیگر قیمت برنج ایرانی قابل کنترل نبود و سربه فلک می‌کشید.

وی همچنین با اشاره به سیل زاهدان، افزود: تمام دستگاه‌های مربوطه با ما همکاری لازم را داشتند تا این برنج‌ها سریع‌تر به انبارهای دیگری منتقل و آسیب کمتری به محموله‌های برنج وارد شود.

کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات کالاهای اساسی باید کالا وارد و بعد ثبت سفارش آن انجام شود، گفت: این شیوه‌ای است که دولت در سالهای اخیر دنبال می‌کند تا مطمئن شود ارز به کالاهایی داده می‌شود که وارد کشور شده اند. در این راستا محموله‌های برنجی که وارد کشور شده برخی نیاز به اصلاح و ویرایش ثبت سفارش دارند و برای برخی نیز باید ثبت سفارش جدید ایجاد شود.

وی توضیح داد: متأسفانه در شرایطی که واردکنندگان می‌خواستند اقدام به ویرایش و یا ایجاد ثبت سفارش‌ها کنند متوجه شدند که در سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صمت برای آنان محدودیتی ایجاد شده بدین صورت که میانگین سقف عملکرد دو ساله واردکنندگان ملاک ارزیابی قرار گرفته و براین اساس بسیاری از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش و ترخیص برنج‌های مانده در گمرکات نیستند.

قیمت برنج خارجی ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان می‌شود

کشاورز با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به واردکنندگان اعلام کرده که موافق این محدودیت نبوده و وزارت صمت چنین کاری را انجام داده است، گفت: با اینحال وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار با معافیت روغن و شکر از این محدودیت موافقت کرده اما درباره برنج اقدامی انجام نداده که این با سخنان مسئولان وزارت جهاد تناقض دارد.

وی با بیان اینکه قبل از این واردات براساس رتبه و اعتبار سنجی واردکنندگان انجام می‌گرفت، افزود: این سیاست‌های دوگانه عملاً منجر به توقف واردات شده و تجار را بلاتکلیف نگه داشته است.

کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر در فصل برداشت برنج خارجی هستیم، گفت: واردات برنج منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت برنج‌های خارجی خواهد شد و این به نفع مصرف کنندگانی است که به دلیل گرانی بیش از حد این کالا، توان تأمین آن را نداشتند بنابراین از دولت انتظار می‌رود محدودیت‌های ایجاد شده برای تجار را سریع‌تر رفع کند تا آنها بتوانند برنج‌های وارداتی را ترخیص و وارد بازار کنند.

با توجه به این مسائل، از دولت انتظار می‌رود با رفع محدودیت‌های ایجاد شده برای تجار، روند واردات برنج به کشور را تسهیل کند تا آرامش پیش بینی شده هر چه سریع‌تر به بازار این کالا برسد و مردم بار دیگر بتوانند عطر برنج ایرانی را در سفره‌های خود حس کنند.