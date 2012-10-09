به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از اساتید دانشگاههای بجنورد و صاحب نظران فرهیخته خراسان شمالی، در حالی که برکات معنوی را مهمترین بهره سفر رهبری به خراسان شمالی میدانند، این سفر تاریخی را سرفصل جدیدی برای توسعه همه جانبه استان اعلام میکنند.
علی فیروزنیا یکی از اساتید دانشگاه آزاد بجنورد تاثیرات سفر مقام معظم رهبری به استان را از دو دیدگاه معنوی و مادی مورد بررسی قرار میدهد و میگوید: مسلماً بعد معنوی و روحی این سفر به مراتب بیشتر از بعد مادی و اجرایی خواهد بود و مردم ولایت مدار این استان نیز پیش و بیش از هر چیز به دیدار و زیارت مولا و مقتدای خویش میاندیشند.
وی رابطه رهبری با مردم را یک رابطه دوسویه و متقابل همراه با محبت و دوستی عنوان میکند و میافزاید: این رابطه بسیار معنوی در جریان سفرهای معظم له به استانهای مختلف کشور سبب میشود نسلهای سوم و چهارم انقلاب با دیدگاههای مقام معظم رهبری بیش از گذشته آشنا شوند.
فیروزنیا شور و شوق مردم استان و به ویژه قشر جوان دانشگاهی را در استان غیر قابل توصیف میداند و با اشاره به تعیین سهمیه هزار نفری دانشگاه آزاد برای دیدار با رهبری میگوید: سهمیه دانشگاه آزاد برای دیدار با مقام معظم رهبری هزار نفر بود که ثبت نام تا دیروز به اتمام رسید و تعداد کثیری از دانشجویان همچنان خواهان ثبت نام برای دیدار با رهبری هستند.
وی تقویت رسالت مقام معظم رهبری بین مردم را پشتوانه محکم برای تداوم و بقاء اندیشههای امام راحل برای نسل جوان و دانشگاهی عنوان میکند و میافزاید: این موضوع به نوبه خود یکی از دستاوردهای مهم سفر مقام معظم رهبری برای استان است.
این استاد دانشگاه یکی دیگر از دستاوردهای مهم سفر مقام معظم رهبری را تشکیل جلسات هیئت دولت در دو روز پایانی سفر اعلام میکند و میگوید: براین اساس از بعد مادی نیز بسیاری از مشکلات و کمبودهای استان به برکت این سفر با حضور مقام معظم رهبری و هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته و با تلاش مضاعف متولیان اجرایی مرتفع میشود.
یکی دیگر از اساتید بازنشسته دانشگاه آزاد نیز تاثیرات سفر مقام معظم رهبری به استان را بسیار مهم و چشمگیردانست و گفت: این سفر علاوه بر این که تاثیر عمیق در زندگی مردم خواهد داشت بر برنامهها و فعالیتهای استان که از اختیارات استانی خارج بود نیز تاثیر فراوانی دارد.
محمد حجازی افزود: در جریان این سفر با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که به مدیران استان داده میشود و با توجه به برنامه ریزیهای دقیقی که در تصمیم گیریهای بعدی استان و کشور انجام خواهد شد، فصل جدیدی از پیشرفت و توسعه در این خطه از ایران اسلامی آغاز میشود.
وی با بیان این که حضور مقام معظم رهبری به لحاظ فرهنگی برای نسل جوان و نوجوان استان بسیار تاثیر گذار خواهد بود، اظهار داشت: جوانان و نوجوانان استان میتوانند با توجه و عمل به سخنان و رهنمودهای رهبری نقش موثری در توسعه آینده استان داشته باشند.
یحیی نیکدل یکی دیگر از اساتید دانشگاه بجنورد نیز سفر مقام معظم رهبری به استان را فرصت بسیار مناسب و عالی در راستای توسعه و پیشرفت استان در حوزههای مختلف مطرح کرد و گفت: با سفر معظم له به استان بر عملکرد دستگاههای استان نظارت دقیق خواهد شد و با برنامه ریزی دقیقتر روند توسعه استان سرعت میگیرد.
وی اذعان داشت: سفر رهبر انقلاب اسلامی به همراه تیمهای مختلف دولت به مناطق مختلف استان باعث میشود مسئولان و مدیران اجرایی کشور از نزدیک با مشکلات و کمبودهای مناطق مختلف استان آشنا شوند.
نیکدل افزود: ارتباط نزدیک مقام معظم رهبری با مردم سبب میشود مردم احساس تعلق بیشتری با رهبری داشته و اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان تاثیرات معنوی بیشتری از ولی امر مسلمین جهان داشته باشند.
وی اظهار داشت: دیدار مقام معظم رهبری با قشرهای مختلف جامعه جوانان و نوجوانان، فرهنگیان، شهدا و ایثارگران، نخبگان، کارگران و دیگر اقشار مردم باعث ایجاد فرصتی میشود تا نمایندگان این اقشار بی واسطه انتظارات، کمبودها و مشکلات و حتی تقدیر و تشکر از عملکردهای مثبت را با ایشان در میان بگذارند و این خود به طور قطع در توسعه شهر و استان موثر خواهد بود.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به افکار خام دشمنان در مورد کاهش جایگاه مردمی مسئولین نظام جمهوری اسلامی، افزود: سفر مقام معظم رهبری به استانها و نیز استقبال پرشور اقشار مختلف مردم سبب میشود افکار و توطئههای دشمنان اسلام و نظام نقش بر آب شود.
یکی دیگر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد نیز در خصوص ثاثیرات این سفر گفت: با توجه به این که خراسان شمالی دارای قومیتهای مختلف کرد، ترک، فارس، تات و ترکمن است با حضور مقام معظم رهبری این اقشار با اتحاد کامل، با رهبری و نظام و انقلاب تجدید بیعت میکنند.
علی سامانیان اظهار امیدواری کرد: باتوجه به این که نیمی از جمعیت خراسان شمالی در مناطق روستایی این استان سکونت دارند، با تمهیدات مقام معظم رهبری و اعضای دولت شاهد مرتفع شدن بیکاری فصلی و رفع حاشیه نشینی و شکوفایی کشاورزی استان باشیم.
مشاور امور بانوان فرمانداری بجنورد نیز سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان را از بعد معنوی بسیار موثر دانست است و افزود: امیدواریم با سفر پر برکت حضرت آیت الله خامنه ای و هیئت دولت طی جلساتی که در استان برگزار خواهد شد بسیاری از مشکلات استان، به ویژه مشکلات نسل جوان مانند اشتغال، ازدواج و مسکن با رهنمودها مقام معظم رهبری مرتفع شود.
سکینه نجات پور تصریح کرد: بانوان استان ما نیز در این سفر با استقبال پرشور از مقام معظم رهبری و گوش فرا نهادن به سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری در تربیت فرزندان و زندگی خود و جامعه نقش بهتری ایفا میکنند
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