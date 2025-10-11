خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محدثه جوان دلویی: مهر برای استان خراسان شمالی ماه تاریخی است. واقعه‌ای شورانگیز در تاریخ این استان اتفاق افتاد. روزهای آغازین مهر ۱۳۹۱ بود که خبری در استان زمزمه می‌شد و صحبتش شگفت‌انگیز و البته باور کردنی نبود. اوایل مهرماه مدیران ارشد وزارتخانه‌ها مدام در راه سفر به بجنورد بودند و خبر مسرت‌بخش سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی اعلام شد و مردم این دیار سر از پا نمی‌شناختند. مردمان کرد، ترک، ترکمن و تات از میزبانی رهبرشان بسیار ذوق زده شده بودند و خودشان را مهیای این دیدار کردند.

قرارها روی نوزدهم مهرماه کلید خورد و از یک شب قبل اهالی خراسان شمالی از شهرها و روستاهای دور و نزدیک و حتی عشایر و مردمان ترکمن راز و جرگلان با اسب‌هایشان خودشان را برای استقبال از یار خراسانی به بجنورد رسانده بودند. تا چشم کار می‌کرد، شهر پر از جمعیت بود و مردم خانوادگی وارد صحنه استقبال شده بودند.

سبک زندگی اسلامی ایرانی و فرزندآوری از بجنورد کلید خورد

رهبر انقلاب در مدت حضور خود در خراسان شمالی نکات فراوانی را مطرح کردند؛ از تعیین سیاست‌های کلی استان برای پیشرفت تا طرح سبک زندگی ایرانی و اسلامی، از تمدن‌سازی تا مؤلفه‌های پیشرفت و تفاوت آن با توسعه غربی. مقام معظم رهبری در خراسان شمالی به موضوع مهم فرزندآوری تأکید کردند و آن را یک مجاهدت بزرگ دانستند.

ایشان در بجنورد دروغ‌های غرب را نیز آشکار کردند و بیان داشتند: «امروز دشمنان ما، رادیوها و برخی‌ها هم با این‌ها هم‌زبان می‌شوند، هی مسئله تحریم را بزرگ می‌کنند. تحریم مال امروز و دیروز نیست؛ از اول وجود داشته است و اثر نکرده است.» سبک زندگی به عنوان کلیدواژه‌ای که رهبر انقلاب طرح آن را از خراسان شمالی آغاز کردند، جایگاه مهمی در سخنان ایشان داشت.

روایت چهره‌های خراسان شمالی از سفر ۱۹ مهر

سالار پوربرات، مخترع تجهیزات پزشکی و جوان برتر علم و فناوری، درباره دیدار جوانان با مقام معظم رهبری گفت: سخنان معظم‌له درخصوص پیشرفت کشور در همه حوزه‌ها را به خوبی به خاطر دارم و بازوی پیشرفت کشور را جوانان دانستند.

وی افزود: در راستای منویات رهبری، در حوزه علوم پزشکی اختراعات و طرح‌های پژوهشی داشتم و در ایام پیک کرونا به دستاوردهای بزرگی رسیدیم.

پوریا مسلمی، فعال رسانه‌ای، افزود: تازه به عنوان خبرنگار شروع به کار کرده بودم و حس و حال مردم شور و نشاط وصف‌ناشدنی بود. شهر پر از افرادی بود که دلشان می‌خواست هرطور شده خودشان را به جلسات حضرت آقا برسانند.

وحید خادمی، عکاس خبری، بیان کرد: برای دیدار مردمی مقام معظم رهبری به استادیوم تختی رفتیم و دیدن جمعیت زیادی که با عشق آمده بودند، وصف‌ناپذیر بود. سفر ایشان مصوبات خوبی برای توسعه استان داشت.

به دیدار آقا نرسیدیم!

ملیحه کیوان پور خبرنگار صداوسیمای خراسان شمالی هم از آن ایام برایمان می گوید: وقتی سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان می‌شود آن ۱۰ روز به یادماندنی مثل فیلم سینمایی از خاطرم می گذرد من و همه همکارانم از روزهای قبل سفر حضرت آقا از صبح زود تا پاسی از شب در خیابان ها و شهرها برای تهیه گزارش می‌رفتیم و بعد از اتمام دیدارها جلوی مصلای امام خمینی (ره) با مردم و اقشار مختلف مصاحبه می‌گرفتیم.

وی با حسرت می گوید:مثال کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد برای ما صدق کرد که نتوانستیم به دیدار آقا برویم اما خوشحال بودیم که حس وحال مردم مخصوصا مردم روستاهای خراسان شمالی را به تصویر بکشیم و در باشگاه خبرنگاران جوان صداوسیمای خراسان شمالی ۶۰۰خبر مکتوب تولید شد و همینطور هر روز چند بسته مصاحبه و گزارش تولیدی که به واحد خبر تحویل میدادیم و بخاطر تولید بالای خبر و گزارش از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر قرار گرفتیم.

فرزین حاجی زاده گزارشگر رادیو اترک هم از حس زیبای مردم خراسان شمالی می گوید و می افزاید: سفر مقام معظم رهبری بدون شک برای استان محروم خراسان شمالی بسیار بابرکت بود.

روایتی از حضور رهبری در منزل شهدا

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در روایتی زیبا از مهر دل انگیز سال ۹۱ می‌گوید: ۱۳ سال پیش در همین پائیز نارنجی رنگ که درخت‌ها آماده شاخه تکانی می‌شدند و زمین را میهمان زیبایی برگ‌های رنگی شان می‌کردند، درست هفته سوم مهرماه ۱۳۹۱ تکاپوی دیگری هم در جریان بود. خبر از سفر مقام معظم رهبری به استان و برنامه‌های مختلف دیدار با اقشار مختلف بود.

اکرم صدیقی کلاته به خاطرات دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهدای بجنوردی اشاره می کند و ادامه می‌دهد: آن زمان مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی بودم و اخبار و مباحث مربوط به حوزه پایداری را دنبال می‌کردم.

دیدار شبانه با خانواده شهدا، جز اولویت‌هایم بود که از روی سایت مقام معظم رهبری عکس ها را می دیدم. گفتگوهای صمیمی و بی واسطه با رهبر انقلاب اسلامی، اهدای قرآن یادگاری به خانواده شهدا. جمع زیادی از آدم هایی که فشرده کنار هم نشسته بودند تا هم نفس حضرت آقا باشند.

او اضافه می کند: خاطرم هست در یکی از دیدارها صندلی پلاستیکی سبز رنگ که پدر و مادر شهید روی آن نشسته بودند، تصویر مهمی از سادگی و دلدادگی به انقلابی بود که حالا رهبرش را در خانه شان می دیدند.

صدیقی گریزی به سخنان مقام معظم رهبری درباره حوزه هنری گریزی می‌زند و می‌گوید: بعد از دیدار با یکی از خانواده‌های شهدا متوجه شدیم، نامی از حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی هم در این دیدارها برده شده است.

او در شرح آن دیدار تصریح می کند: در آن دیدار والدین شهدا، خاطراتی درباره زندگی و شهادت فرزندانشان و همچنین عموی آن‌ها نقل می‌کنند و بعد درباره داماد خانواده صحبت می کنند که او هم از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ را در اسارت گذرانده است.

وی می افزاید: پدر و مادر که این‌ها را تعریف می‌کنند، مقام معظم رهبری از سال‌های جنگ می‌گویند: «همان روزهای مرصاد، من هم اهواز و خرمشهر بودم.»

رهبر انقلاب از داماد خانواده می‌پرسند که آیا خاطراتش را جایی نقل کرده؟ و وقتی جواب منفی می‌شنوند، ادامه می‌دهند: «خوبه این‌ها رو بگید. مثل کتاب «پایی که جا ماند» که اون جوون یاسوجی نوشته.» داماد می‌گوید: «آقا این‌ها رو نوشتیم. اما بازگو نمی‌کنیم.» آقا می‌گویند: «نه! بازگو کنید. ریا نمی‌شود.» بقیه می‌گویند، یادآوری خاطرات اذیتش می‌کند. رهبر انقلاب رو به مسئولین ادامه می‌دهند: «راه این است که از حوزه هنری بیایند و با ایشان صحبت کنند. بعد جمع و جور کنند برای انتشار.»

مأموریت ویژه حوزه هنری انقلاب اسلامی

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی ادامه می دهد: این ماموریت ویژه برای ما بود. عمر حوزه هنری خراسان شمالی در آن روز ۳ سال بود و عمر دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری ۲ سال و پروژه خاطرات مردمی شهرهای استان از انقلاب اسلامی را داشتیم انجام می دادیم و این توصیه آقا برای ما شد یک تکلیف.

وی اضافه می کند: هماهنگ کردیم و با حضور ریاست وقت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی و معاون و دو نفر از همکاران به همان منزل رفتیم. برای دیدن داماد خانواده. خانه ای که در قاب تصویرها و تلویزیون دیده بودم. در ذهنم تجسم می‌کردم جایی را که حضرت آقا آنجا نشسته بود و با افراد در این منزل گفتگو کرده بودند. هرچه بیشتر دقت می‌کردم نشانه ها تطبیق نداشت و احتمال دادم اصلا در این بخش خانه آن دیدار اتفاق نیافتاده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی می‌گوید: آمادگی خود را برای انجام این ماموریت اعلام کردیم و بعد از آن، چون مربوط به حوزه کاریم بود، پیگیر شدم. هرچقدر بیشتر جلو رفتیم کمتر نتیجه گرفتیم و بعد از ماه ها تلاش و ورود به سال جدید، عملا محرز شد این آزاده مایل به بازگویی خاطرات نیستند و دیگر پروژه تمام شد!

پروژه دارالشهدا

صدیقی می‌گوید: اما ماموریت دیگری را پیرو سفر رهبری تعریف کردیم که پروژه کتاب «دارالشهدا» بود. خاطراتی از شهدای روستای چخماقلو که بر اساس آمار ارائه شده، بیشترین تعداد شهید به نسبت تراکم جمعیت ساکن را در دوران دفاع مقدس داشت.

برای این کار باید محقق و مصاحبه‌گر به روستا اعزام می‌شد و بعد از جمع آوری، خاطرات تدوین می شد تا پیدا کردن مصاحبه گری که بتواند از پس این سفرها بربیاد چند ماه زمان برد و بالاخره کار مصاحبه آغاز شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی می‌گوید: بعد از آغاز متوجه شدیم پروژه سنگین است. اطلاعات زیادی از این شهدا در دست نبود و گاهی حتی لیست‌ها مطابقت نداشت. برخی از خانواده ها دیگر در روستا نبودند و به استان‌های دیگر رفته بودند. با همکاری شورای روستا توانستیم خاطرات را جمع آوری کنیم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی عنوان می‌کند: سرگذشت ۳۳ شهید عزیز این منطقه روستایی را در قالب یک کتاب با نام خود روستا تدوین و چاپ شد و مراسم رونمایی آن هم در همان روستا برگزار شد.

صدیقی کلاته می گوید: هنوز هم دنبال آن هستم که آن آزاده عزیز خاطراتش را بازگو کند. در این سال‌ها چند باری به واسطه دیگر آزاده‌ها برای راضی کردن او برای بیان خاطرات، رفت و آمدهایی شد اما آن هم به نتیجه نرسید. امیدوارم یک روزی بالاخره این اتفاق بیافتد.

خدا ناامیدم نکرد!

زکیه نیستانی خواهر شهید جاویدالاثر حمیدرضا نیستانی هم درباره دیدار با مقام معظم رهبری به خبرنگار مهر می‌گوید: خیلی برایم هیجان انگیز بود و چند روز قبل از ورود ایشان که در میدان شهید به سمت شهید بهشتی شمالی با پسرم که سه سال داشت می‌رفتم و او بیشتر از من از شور و هیجان مردم ذوق می‌کرد.

وی به دیدار رهبری با معلمان و استادان دانشگاه اشاره و بیان می‌کند: در دیدار فرهنگیان قرار بود از همکاران کارت ورود را تحویل بگیرم که میسر نشد و از کوچه پشت مصلای امام خمینی (ره) محل دیدار رفتم که نیروهایی انتظامی مستقربودند و اجازه ورود ندادند.

او اضافه می کند:خیلی ناراحت شدم اما یکی از مامورین که لباس شخصی داشت به سمتم آمد و پرسید چه مشکلی پیش آمده، ماموری که جلوی من ایستاده بود گفت: کارت دعوت ندارند. آقا گفتن اجازه بدید این خانم وارد مصلا شوند... خیلی خوشحال شدم ولذت بردم که خدا ناامیدم نکرد و سعادت دیدار رهبری را پیدا کردم ونماز ظهر را هم به امامت ایشان برگزار کردند که برایم بسیار ماندگار شد.

نیستانی تصریح می کند: سردار رادان فرمانده فعلی فراجا به همراه معاونانش در ایام سفر مقام معظم رهبری به دیدار مادر و پدرم آمدند و از آن‌ها دلجویی کردند.

اما سفر تاریخی مقام معظم رهبری مصوبات توسعه آفرینی برای استان‌ خراسان شمالی داشت.

تکمیل طرح مسکن‌های نیمه کاره روستایی

معاون امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، عنوان می کند: سفر مقام معظم رهبری به خراسان‌ شمالی نقطه عطفی در توسعه و تحول روستاها بود از آن جایی که ۳ هزار واحد مسکونی نیمه تمام با مصوبات این سفر پر برکت در استان شناسایی و تکمیل شد.

علی روحانی بیان می‌کند: اهالی برخی از روستاها به دلیل عدم توانایی مالی نتوانسته بودند واحدهای مسکونی شان را تکمیل کنند که با شناسایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی کمک‌هایی از سوی حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) برای تکمیل سه هزار واحد مسکونی نیمه تمام اعطا شد.

۱۶۳۵ طرح و ۲۲۸مصوبه سفر رهبری به استان

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی آغازی بر تحول عظیم و پیشرفت استان بود و بسیاری از پروژه‌ها نیز کلید خورد.

سیدمحمد پاکمهر با بیان این که در سفر مقام معظم رهبری در سال ۹۱ به خراسان شمالی اعتبارات قابل توجهی در زمینه‌های مختلف مصوب شد، اضافه می‌کند: تخصیص اعتبارات نقش موثری در توسعه استان محروم و کم برخوردار خراسان شمالی داشت.

وی ادامه می‌دهد: از هزار و ۶۳۵پروژه در ۲۲۸مصوبه تعریف شده در سفر رهبری بیش از ۸۰۰ پروژه ماهیت روستایی داشت، که ۱۷هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی و ۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شد.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این که بیشترین پروژه‌های مصوب در حوزه جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، منابع آب و عمران بود، می‌افزاید: احداث سد گلمندره، احداث و توسعه مراکز فرهنگی، توسعه مدرسه‌سازی و حرکت در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی با این سفر پر خیر و برکت کلید خورد.