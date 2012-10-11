نشست بررسی سند راهبردی قرآن و فضای مجازی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای کارشناسی و کمیته تدوین سند راهبردی قرآن و فضای مجازی سازمان دارالقرآن روز چهارشنبه 19مهرماه، با دکتر مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در محل دبیرخانه این شورا دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست محمدمهدی معاون ارتباطات و فن آوری اطلاعات به سابقه تشکیل کارگروه قرآن و فضای مجازی در کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ قرآنی اشاره کرد و یادآور شد: در پی پیشنهاد 25 طرح از سوی این کارگروه، سازمان دارالقرآن الکریم مأموریت یافت تا نسبت به تدوین سند راهبردی قرآن و فضای مجازی مبادرت ورزد.

وی افزود: به همین جهت علاوه بر تشکیل شورای کارشناسی متشکل از صاحب نظران قرآنی و فناوری اطلاعات، پرسش نامه ای برای بیش از 100نفر از افراد حقیقی ارسال شده و این پرسشنامه به صورت آنلاین در سایت تلاوت قرار گرفت که بیش از 600 نفر نسبت به تکمیل آن مبادرت ورزیدند و در ادامه دیدار با خبرگان و نخبگان قرآنی و فناوری اطلاعات در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

در ادامه مهدی شکری دبیر کمیته تدوین سند یاد شده، گزارشی از روند کارشناسی و تدوین سند مشتمل بر مبادی و مبانی نظری شامل تعاریف پایه، اسناد بالادستی، اصول احکام، ضرورت ها، بیانیه ماموریت، اهداف غایی و بنیادین، بینش ها و نگرش ها و ... ارائه نمود و بر نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید های استخراج شده از بررسی وضعیت موجود بر اساس مدل(SWOT) مروری داشته و در پایان 16 راهبرد اساسی استخراج شده در این حوزه را برشمرد و به دغدغه های تدوین کنندگان سند اشاره داشت.

سپس دکتر اخوان ضمن مناسب توصیف کردن کار تدوین سند تا این مرحله، خاطر نشان کرد: مشکل بسیاری از اسناد این است که تا سطح راهبردها باقی می ماند و کمتر به استخراج برنامه های عملیاتی در راستای کارآمدی سند می رسد که باید در رفع این مسئله دقت و توجه لازم صورت گیرد.

وی برخی از راهبردهای مورد اشاره از جمله تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه قرآن و فضای مجازی و تخصیص بودجه به گونه ای که منجر به فعالیت های پایدار و خودکفایی قرآنی در فضای مجازی گردد، را به صورت ویژه مورد تأکید قرار داد و در پایان آمادگی شورای عالی فضای مجازی را برای حمایت از هر برنامه و فعالیت کارآمد در این حوزه اعلام کرد.