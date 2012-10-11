  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

نشست بررسی سند راهبردی قرآن و فضای مجازی برگزار شد

نشست بررسی سند راهبردی قرآن و فضای مجازی برگزار شد

دبیر شورای عالی مجازی در دیدار با اعضای شورای قرآن و فضای مجازی با بیان اینکه مشکل بسیاری از اسناد این است که تا سطح راهبردها باقی می ماند، بر ضرورت ادامه کار تا استخراج برنامه های عملیاتی در راستای کارآمدی سند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای کارشناسی و کمیته تدوین سند راهبردی قرآن و فضای مجازی سازمان دارالقرآن روز چهارشنبه 19مهرماه، با دکتر مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در محل دبیرخانه این شورا دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست محمدمهدی معاون ارتباطات و فن آوری اطلاعات به سابقه تشکیل کارگروه قرآن و فضای مجازی در کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ قرآنی اشاره کرد و یادآور شد: در پی پیشنهاد 25 طرح از سوی این کارگروه، سازمان دارالقرآن الکریم مأموریت یافت تا نسبت به تدوین سند راهبردی قرآن و فضای مجازی مبادرت ورزد.

وی افزود: به همین جهت علاوه بر تشکیل شورای کارشناسی متشکل از صاحب نظران قرآنی و فناوری اطلاعات، پرسش نامه ای برای بیش از 100نفر از افراد حقیقی ارسال شده و این پرسشنامه به صورت آنلاین در سایت تلاوت قرار گرفت که بیش از 600 نفر نسبت به تکمیل آن مبادرت ورزیدند و در ادامه دیدار با خبرگان و نخبگان قرآنی و فناوری اطلاعات در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

در ادامه مهدی شکری دبیر کمیته تدوین سند یاد شده، گزارشی از روند کارشناسی و تدوین سند مشتمل بر مبادی و مبانی نظری شامل تعاریف پایه، اسناد بالادستی، اصول احکام، ضرورت ها، بیانیه ماموریت، اهداف غایی و بنیادین، بینش ها و نگرش ها و ... ارائه نمود و بر نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید های استخراج شده از بررسی وضعیت موجود بر اساس مدل(SWOT) مروری داشته و در پایان 16 راهبرد اساسی استخراج شده در این حوزه را برشمرد و به دغدغه های تدوین کنندگان سند اشاره داشت.

سپس دکتر اخوان ضمن مناسب توصیف کردن کار تدوین سند تا این مرحله، خاطر نشان کرد: مشکل بسیاری از اسناد این است که تا سطح راهبردها باقی می ماند و کمتر به استخراج برنامه های عملیاتی در راستای کارآمدی سند می رسد که باید در رفع این مسئله دقت و توجه لازم صورت گیرد.

وی برخی از راهبردهای مورد اشاره از جمله تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه قرآن و فضای مجازی و تخصیص بودجه به گونه ای که منجر به فعالیت های پایدار و خودکفایی قرآنی در فضای مجازی گردد، را به صورت ویژه مورد تأکید قرار داد و در پایان آمادگی شورای عالی فضای مجازی را برای حمایت از هر برنامه و فعالیت کارآمد در این حوزه اعلام کرد.

کد مطلب 1717367

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