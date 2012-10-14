به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آزمون های مجازی فرهنگیان با مساحتی حدود یکصد متر در محل کانون سروش با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال در مدت یک ماه ساخته شده است.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش تایباد شنبه شب در این مراسم گفت: راه اندازی مرکز آزمون های مجازی فرهنگیان در راستای اهداف و چشم انداز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در جهت نهادینه کردن امر یادگیری انجام شده است و ما تلاش می کنیم هر روز بیشتر از روز قبل به سمت این اهداف، برنامه های آموزش و پرورش را سوق دهیم.

غلام نبی درویشی افزود: در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تشکیلات و مدارس آموزش و پرورش تایباد نیز به سمت هوشمند شدن پیش می رود.

وی با اشاره به نقش و تلاش معلمان در به ثمر نشستن سند تحول بنیادین اظهار داشت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تلاش و همت معلمان به ظهور و بروز خواهد رسید.

وی افزود: در همین راستا آموزش و پرورش تایباد نگاه ویژه ای به آموزش های ضمن خدمت معلمان دارد.

درویشی بیان کرد: ‌از این پس فرهنگیان تایباد با حضور در این مرکز با نظارت کارشناسان ضمن خدمت در آزمونهای مجازی فرهنگیان شرکت خواهند کرد.