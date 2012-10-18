یگان های حفاظت از میراث فرهنگی کشور تجهیز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عسگری در مراسم معارفه فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: چارت جدید یگان حفاظت در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد.

وی یادآورشد: با برقراری چارت جدید یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد شکوفایی در یگان حفاظت این سازمان خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان نیز به تاریخ پرشکوه ایران اشاره کرد و گفت: سرقت و قاچاق آثار تاریخی، تجاوز به حریم آثار تاریخی و حفاری های غیرمجاز از مهمترین جرایم موجود در حوزه میراث فرهنگی است.

مسعود بیات اظهار امیدواری کرد، با معرفی فرماندهی جدید یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان و جلب حمایت دستگاه های انتظامی و قضایی، بیش از پیش شاهد کاهش جرایم حوزه میراث فرهنگی باشیم.

وی افزود: تجاوز به حریم آثار تاریخی، حفاری و تخریب آن موجب بروز مشکلات فراوانی در امر پژوهش و تحقیقات علمی در این اماکن می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی را مهمترین عامل بازدارندگی تجاوز به آثار تاریخی دانست.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان نیز گفت: سازماندهی مناسب نیروهای تحت امر، بازنگری و به روزرسانی طرح ها و بخشنامه ها جهت حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی، تهیه اطلس جدید پراکندگی میراث فرهنگی جهت پیشگیری از تجاوز به اثار تاریخی، تشکیل گشت های شبانه و سرکشی به آثار، ایجاد تعامل سازنده و موثربا استفاده از ظرفیت پایگاههای بسیج، اعضای شوراهای اسلامی و دوستداران میراث فرهنگی جهت حفاظت از میراث فرهنگی، احصای خواسته ها و نیازهای یگان حفاظت، نظارت مستمر و مستقیم بر فعالیت پایگاه های یگان حفاظت در سطح شهر و شهرستان های تابعه، استفاده از نفوذ محلی و مردمی و مخبرین جهت جلوگیری از وقوع جرم در حوزه میراث فرهنگی و شناسایی مناطقی که جرم علیه میراث فرهنگی بیشتر است از وظایف یگان حفاظت میراث فرهنگی است.

سرهنگ مصطفایی اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی شاهد تحول در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی باشیم.

در این آیین سرهنگ عیسی دودانگه به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان معرفی شد.