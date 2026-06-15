به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان ظهر امروز دوشنبه با حضور سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مسئولان انتظامی و مدیران استانی در تالار استاد عزت‌الله نگهبان این اداره‌کل برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ کاظم میرمقدم در دوران مسئولیت، سرهنگ محمد اسماعیلی با حکم فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان منصوب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در این مراسم اظهار کرد: خوزستان با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند و ظرفیت‌های تمدنی گسترده جایگاه ویژه‌ای در نقشه فرهنگی ایران دارد و حفاظت از این میراث گران‌بها نیازمند تقویت یگان حفاظت و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

محمد جوروند افزود: تعامل میان مجموعه میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های انتظامی و بدنه اجرایی می‌تواند نقش مهمی در صیانت از آثار تاریخی استان ایفا کند.

در ادامه فرمانده پیشین یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان به ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده پرداخت و گفت: با توجه به گستردگی مأموریت‌ها در استانی با آثار تاریخی فراوان، استفاده از فناوری‌های نوین حفاظتی و ظرفیت‌های مردمی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ کاظم میرمقدم افزود: تقویت همکاری با پلیس‌های تخصصی فراجا و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در دوره مسئولیت اینجانب بود.

فرمانده جدید یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان نیز در این آیین اظهار کرد: صیانت از میراث فرهنگی در استانی با تنوع تاریخی خوزستان نیازمند مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و ظرفیت‌های مردمی است.

سرهنگ محمد اسماعیلی گفت: تلاش خواهیم کرد با آسیب‌شناسی دقیق، تقویت توان عملیاتی یگان و توسعه همکاری با انجمن‌های میراث‌فرهنگی و معتمدان محلی، ضریب امنیت آثار تاریخی استان افزایش یابد.

در ادامه فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت استان خوزستان در حوزه میراث‌فرهنگی اظهار کرد: این استان به دلیل وسعت جغرافیایی و دارا بودن آثار ثبت جهانی از نقاط استراتژیک کشور در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود.

سرهنگ آیت احمدی افزود: توسعه ارتباط با فرمانداران و بخشداران برای استفاده از ظرفیت‌های محلی و همچنین تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی با یگان‌های محیط‌بانی، جنگلبانی و پلیس‌های تخصصی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید برای مدیریت جدید یگان حفاظت در خوزستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اسماعیلی متولد بهبهان و فارغ‌التحصیل رشته تاریخ از دانشگاه شهید چمران اهواز است و پیش از این فرماندهی انتظامی شهرستان‌های آغاجاری و امیدیه را در کارنامه کاری خود دارد.