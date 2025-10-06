به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی دوشنبه شب در مراسم تجلیل از فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان بوشهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی با تبریک این هفته ، از نقش بی‌بدیل یگان حفاظت در صیانت از میراث‌فرهنگی و تاریخی استان بوشهر سخن گفت و افزود: فرهنگ، هویت یک ملت است و حفاظت از آثار تاریخی، پاسداری از این هویت است،یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به‌عنوان بازوی عملیاتی این اداره‌کل، نقشی اساسی در جلوگیری از تخریب، سرقت و قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این تلاش‌ها در استان بوشهر که دارای پیشینه‌ای غنی و آثار تاریخی متعددی است، اهمیتی دوچندان دارد.

وی همچنین با اشاره به همکاری نزدیک و تعامل سازنده میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با سایر نهادهای امنیتی و انتظامی گفت: حفاظت از مواریث فرهنگی، نیازمند هم‌افزایی و همکاری مستمر میان بخش‌های مختلف است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در استان بوشهر، این تعامل با حمایت فرماندهی انتظامی استان، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و نهادهای محلی به خوبی شکل گرفته و به‌واسطه حضور مستمر و هوشیاری نیروهای یگان حفاظت، شاهد کاهش قابل توجه جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی در سال‌های اخیر بوده‌ایم.

لزوم آموزش، آگاه‌سازی عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از میراث‌فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان بوشهر نیز با قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای یگان حفاظت در یک‌سال اخیر ارائه کرد و بر لزوم آموزش، آگاه‌سازی عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

سرهنگ جعفر بادفر افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت یگان حفاظت، گسترش گشت‌های حفاظتی، بررسی میدانی آثار و تعامل با جوامع محلی است.

در پایان مراسم، با اهدای لوح تقدیر توسط مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، از زحمات و تلاش‌های سرهنگ جعفر بادفر تجلیل شد.