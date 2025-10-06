  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹

ابراهیمی: جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی در استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر از کاهش قابل توجه جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی در سال‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی دوشنبه شب در مراسم تجلیل از فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان بوشهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی با تبریک این هفته ، از نقش بی‌بدیل یگان حفاظت در صیانت از میراث‌فرهنگی و تاریخی استان بوشهر سخن گفت و افزود: فرهنگ، هویت یک ملت است و حفاظت از آثار تاریخی، پاسداری از این هویت است،یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به‌عنوان بازوی عملیاتی این اداره‌کل، نقشی اساسی در جلوگیری از تخریب، سرقت و قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این تلاش‌ها در استان بوشهر که دارای پیشینه‌ای غنی و آثار تاریخی متعددی است، اهمیتی دوچندان دارد.

وی همچنین با اشاره به همکاری نزدیک و تعامل سازنده میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با سایر نهادهای امنیتی و انتظامی گفت: حفاظت از مواریث فرهنگی، نیازمند هم‌افزایی و همکاری مستمر میان بخش‌های مختلف است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در استان بوشهر، این تعامل با حمایت فرماندهی انتظامی استان، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و نهادهای محلی به خوبی شکل گرفته و به‌واسطه حضور مستمر و هوشیاری نیروهای یگان حفاظت، شاهد کاهش قابل توجه جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی در سال‌های اخیر بوده‌ایم.

لزوم آموزش، آگاه‌سازی عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از میراث‌فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان بوشهر نیز با قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای یگان حفاظت در یک‌سال اخیر ارائه کرد و بر لزوم آموزش، آگاه‌سازی عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

سرهنگ جعفر بادفر افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت یگان حفاظت، گسترش گشت‌های حفاظتی، بررسی میدانی آثار و تعامل با جوامع محلی است.

در پایان مراسم، با اهدای لوح تقدیر توسط مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، از زحمات و تلاش‌های سرهنگ جعفر بادفر تجلیل شد.

