عزم راسخ سایپا برای تحقق شعار سال/افتتاح کلینیک تخصصی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن گرمان شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی در تبریز در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: گروه سایپا به عنوان یک مجموعه بزرگی که چندین کارخانه تولید سبک و سنگین را شامل می شود، عزم خود را در تحقق شعار سال به کار گرفته تا سهمی در افتخارآفرینی جمهوری اسلامی داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا ، شرکت خودروسازی سایپا در سال جاری خودروی ملی تیبا را که از مرحله طراحی تا ساخت منحصرا ایرانی است را روانه بازارهای کشور و اروپا کرده است.

وی از صادر کردن این خودرو به شرکت های اروپایی خبر داد و گفت: این خودرو به کشورهای اروپایی از جمله اوکراین صادر شده است که 80 درصد رضایت مشتریان خارجی را به خود جلب کرده است.

گرمان از گشایش کلینیک معرفی کارشناسی خودرو تیبا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو تبریز خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه خودرو تیبا در بازارهای داخلی و بین المللی معرفی مشخصات این خودرو به صورت تخصصی در کشور آغاز شده است.

وی ادامه داد: برگزاری کلاس های تخصصی برای معرفی کارشناسی محصولات سایپا به ویژه خودرو ملی تیبا، فرایند های انجام شده برای مقاوم سازی خودرو پراید از برنامه های اجرایی این کلینیک است.

وی در ادامه اظهار کرد: در این کلینیک تعدای خودرو تیبا در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد تا خود اقدام به رانندگی و آزمایش استاندردهای مختلف این خودرو همچون سامانه ترمز ABS، هندلینگ (پایداری در سرپیچ ها)، فرمان پذیری، لرزش در سرعت های بالا و راحتی و ایمنی خودرو اقدام کنند.

مدیرعامل سایپایدک از افتتاح کلینیک تخصصی در کلانشهر تبریز خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت های فراوان آذربایجان شرقی در حوزه صنعت به ویژه خودروسازی و تولید قطعات، این کلینیک برای نخستین بار در تبریز افتتاح شده است.

گرمان اضافه کرد: پس از پایان این نمایشگاه، به مدت دو ماه این کلینیک ها در محل نمایندگی های منتخب سایپا در آذربایجان شرقی خدمات یادشده را ارایه خواهد کرد.