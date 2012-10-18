کشف 118 کیلوگرم تریاک با پوشش روغن نباتی در قم/ شناسایی 44 اراذل و اوباش

به گزارش خبرگزاری مهر‏، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی قم از کشف مواد مخدر با پوشش روغن نباتی خبر داد و گفت: محموله 118 کیلوگرمی تریاک از یکی از استان های جنوبی به سمت شمال کشور درحال انتقال بود که بلافاصله ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با استقرار و کنترل محورهای ورودی استان به یک دستگاه کامیون بنزحامل محموله روغن نباتی جامد مشکوک شده و خودرو رامتوقف کردند.



سرهنگ منوچهر طالبی تاکید کرد: متهمان به همراه مواد کشف شده به منظور بررسی و تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی استان تحویل داده شدند.



شناسایی 44 نفر اراذل و اوباش



جانشین فرماندهی انتظامی قم گفت: با شناسایی مکان اختفای افراد شرور و ارازل در سه حوزه استحفاظی از کلانتری قم، ضمن هماهنگی با دادستان قضایی استان، نسبت به دستگیری افرادی که مخل نظم عمومی بودند اقدام شد.



سرهنگ محمدرضا میرحیدری ادامه داد: این افراد بعضا دارای سوابق آدم ربایی، سرقت وچاقو کشی بودند و در منازل آن ها انواع اموال مسروقه و سلاح های سرد کشف شد.



جانشین فرماندهی انتظامی قم افزود: از شهروندان تقاضا می شود از طریق تلفن 213100، نیروی انتظامی را برای شناسایی

ودستگیری مجرمان آگاه کنند.



انهدام سارقان داخل خودر و کشف 170 فقره سرقت



جانشین فرماندهی انتظامی قم تصریح کرد: نیروهای کلانتری 18 درحین گشت زنی به یک دستگاه موتورسیکلت که درحال حمل یک دوربین فیلم برداری بود مشکوک و راکب را متوقف کردند.



وی اظهار داشت: با انتقال متهم به پلیس آگاهی مشخص شد وی به همراهی فردی معروف به علی بالا که سر کرده باند می‌باشد اقدام به سرقت های متعدد داخل خودرو از بوستان ها حاشیه اتوبان و رودخانه انجام می کردند.



سرهنگ میرحیدری افزود: محل اختفا سرکرده متواری باند مذکور در یکی از استان های همجوار شناسایی شده بود که با عملیات ضربتی‏، به همراه همسرش دستگیر و به پلیس آگاهی قم تحویل داده شده است.



وی تاکید کرد: باتحقیقات به عمل آمده از متهم، وی به بیش از 170 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد که تاکنون 144 نفر از شاکیان شناسایی شده و هشت نفر از اعضای باند وی دستگیر شده است.

