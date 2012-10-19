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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۳

وحدتیه سه بار لرزید

وحدتیه سه بار لرزید

بوشهر - خبرگزاری مهر: زمین‌لرزه‌هایی به بزرگی 3.9 ، 3.4 و 2.9 حوالی وحدتیه از استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شبکه لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله‌ای به بزرگی 3.9 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 19 و 38 دقیقه و 34 ثانیه پنجشنبه‌شب در عمق 15 کیلومتری زمین موقعیت ۲۹.۴۱ شمالی و ۵۱.۲۷ شرقی در فاصله 9 کیلومتری شهر وحدتیه را لرزاند.

همچنین پنج دقیقه بعد زلزله‌ای به بزرگی 3.4 درجه در مقیاس ریشتر، یعنی در ساعت 19 و 43 دقیقه و هشت ثانیه امشب  در عمق 15 کیلومتری زمین موقعیت ۲۹.۴۱ شمالی و ۵۱.۲۷ شرقی در فاصله 10 کیلومتری شهر وحدتیه را لرزاند.

زلزله دیگری نیز با بزرگی 2.9 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 21 و 32 دقیقه و 49 ثانیه در عمق 14 کیلومتری زمین در موقعیت ۲۹.۴۲ شمالی و ۵۱.۲۵ شرقی در فاصله هفت کیلومتری شهر وحدتیه روی داد.

گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

کد مطلب 1723227

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