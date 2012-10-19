  1. بین الملل
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

نخستین سفر چامسکی به غزه/اسرائیل به محاصره این منطقه پایان دهد

نخستین سفر چامسکی به غزه/اسرائیل به محاصره این منطقه پایان دهد

چامسکی اندیشمند آمریکایی برای نخستین بار در سفر به نوار غزه از رژیم صهیونیستی خواست که به محاصره چندین ساله نوار غزه پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نوام چامسکی اندیشمند یهودی آمریکا برای نخستین بار در راس هیئتی 20 نفره از اندیشمندان آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا و با هدف شرکت در یک کنفرانس علمی درباره زبان و ادبیات وارد نوارغزه شده است.

وی در این سفر از رژیم صهیونیستی خواست که محاصره نوارغزه را پایان دهد. چامسکی اظهار داشت که زندگی توام با آزادی و صلح حق ملت فلسطین است.

این اندیشمند آمریکایی و مخالف سیاستهای رژیم صهیونیستی قرار است فردا شنبه درباره قیامهای عربی و آینده سیاست آمریکا در خاورمیانه سخنرانی کند.

کد مطلب 1723393

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