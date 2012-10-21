"پیوند اولیا و مربیان" راهی برای تسهیل در رسیدن به "سبک زندگی اسلامی"

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه مهمترین نهاد اجتماعی، تربیتی، آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها، هدایت و رشد متوازن روحی، معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسیس و اداره می شود.

آغاز همکاری خانه و مدرسه در قالب انجمن به سال ۱۳۲۶شمسی می رسد، در آن سال شورای عالی فرهنگ، تشکیل این انجمنها را در همه آموزشگاهها همراه با شرح وظایفشان تصویب کرد که در سال ۱۳۴۶شمسی، انجمن اولیا و مربیان ایران تأسیس و به ثبت رسید.

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیئت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزش و پرورش و گسترش ارتباط خانه و مدرسه، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش و پرورش انجام وظیفه می کند.

انجمن اولیا و مربیان می تواند کمک شایانی در تمام مسائل ومشکلات مدرسه اعم از آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و پرورشی و حتی مالی به مدیر و معلمان مدرسه داشته باشد.

به دلیل وجود مشکلات متعدد آموزشی و تربیتی، پیوند اولیا و مربیان بیش از هر زمان دیگری لازم است و تنها این دو نهاد هستند که می توانند با حرکت مکمل و روشن در تربیت و تعلیم بهتر فرزندان این مرز و بوم نقش ایفا کنند.

از آنجا که در هفته پیوند اولیا و مربیان قرار داریم و سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خراسان شمالی نیز در همین ایام به لزوم تعیین سبک زندگی اسلامی – ایرانی پرداخته، خبرنگاران مهر با تعدادی از مسئولان مدارس و اولیای دانش آموزان گفتگو کرده و نظرات آنها را در خصوص پیوند این دو مقوله مهم جویا شده اند که ماحصل آنها، نگاهی تحلیلگرانه به این دو موضوع(پیوند اولیا و مربیان و تعیین سبک زندگی) است.

فاصله تا جایگاه شایسته برای اولیا و مربیان

مدیر مدرسه رسالت دین ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: انجمن اولیا و مربیان از هر لحاظ در حال پیشرفت است؛ شاید اگر بخواهیم بگوییم انجمن اولیا و مربیان جایگاه شایسته ای باید داشته باشد و در آینده نه چندان دور این طور بشود که مدارس در اختیار انجمن اولیا قرار گیرد و آنها تشخیص دهند که مدیر و معلم چه کسی باشد، تشخیص دهند لوازم و وسایلی که برای مدرسه لازم است، چه چیزی باید باشد تا این بستر را مانند بعضی از کشورها فراهم کنیم، یک مقدار فاصله داریم.

محمدرضا غفاری افزود: تمام سعی و تلاش سیستم و وزارت آموزش و پرورش این است که این جایگاه را هر چه بیشتر و بهتر تقویت کند تا خانواده جایگاه خود را پیدا کند.

وی عنوان کرد: طی سال گذشته در مدرسه رسالت دین در هفته انجمن اولیا و مربیان، هفت نفر را به عنوان افراد این انجمن معرفی کردیم و شماره تلفنهای افراد را در اختیار والدین قرار دادیم اما هیچ کدام از آنها تماس نگرفتند، یعنی برای والدین، انجمن اولیا و مربیان اهمیت نداشته و جایگاهش برای آنها قابل قبول نیست.

یاد گرفته ایم حرفهایمان را تکی بزنیم

غفاری ادامه داد: این بی توجهی نشان می دهد که یاد گرفته ایم حرفهایمان را تکی بزنیم، نمی توانیم در گروه و جمع قرار بگیریم، همین است که اگر بخواهیم به بچه ها بگوییم فوتبال بازی کنند، هر کس می خواهد خودش با خودخواهی های خود توپ را شوت کند و کار گروهی را یاد نگیرد.

وی اظهار داشت: بر همین اساس است که مقام معظم رهبری این پرسش را برای تعیین سبک زندگی مطرح کرده اند که "چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است"؟ ریشه فراگیری کارهای جمعی در کشورمان باید در خانه و مدرسه شکل بگیرد.

مدیر مدرسه رسالت دین اضافه کرد: بیشتر وقتم را طی سال گذشته صرف تشکیل جلسات آموزش خانواده گذاشته ام و ارتباط هایی توسط معلمان با والدین در کلاسهای خودشان انجام و لزوم شناخت خانواده و ارتباط خانه و مدرسه را برای والدین تبیین شده است.

وی بیان داشت: فرض کنید در دو جلسه از آموزش خانواده، معلمان در رابطه با شناخت وظایف، امکانات و وسایل تعلیم و تربیت و ارتباطی که می توانند خانه و مدرسه بر آن نقش داشته باشند را آموزش دادند، دو طرف باید ریشه ای به قضایا نگاه کنند.

خانواده باید بداند چقدر مؤثر است

غفاری گفت: خانواده باید بداند چقدر مؤثر است، 55 درصد از تعلیم و تربیت و نقش تربیتی را خانواده ها در بچه ها دارند اما متأسفانه اکثر خانواده ها این را قبول ندارند و همیشه می گویند پوست و استخوان بچه از خانواده و بقیه در اختیار مدرسه است.

وی افزود: والدین فکر می کنند تعلیم و تربیت در اختیار مدرسه است در صورتی که این طور نیست، مدرسه از ابتدا تا پایان، فقط 15 درصد نقش تربیتی دارد و بقیه با خانواده هاست.

وی بیان کرد: خانواده باید نقش خود را در رابطه با عواملی که می تواند برای تعلیم و تربیت بچه ها مؤثر باشد، احیا کرده و شناخت پیدا کند؛ مانند دوستان، جامعه، خانه تا مدرسه، وسایل و امکانات سمعی و بصری که می تواند در این زمینه مؤثر باشد.

غفاری ادامه داد: مقام معظم رهبری سئوال فرمودند که "الگوی تفریح سالم کدام است"؟ متأسفانه برخی خانواده ها فکر می کنند هنوز باید به خودخواهیهای خود برسند مثلاً ماهواره داشتن؛ فکر می کنند باید اول نیازهای جسمی را برطرف کنند و فکر نمی کنند که چقدر تأثیرات منفی در روحیات بچه ها می تواند داشته باشد.

لزوم تبیین جایگاه انضباط فردی و اجتماعی

وی تصریح کرد: خانواده ها باید بدانند نقش آنها کجاست، بدانند چقدر مؤثر هستند و ارتباطشان را با مدرسه قطع نکنند، بیشتر انتقادی وارد نشوند، به بچه ها انضباط را یاد دهند، در شناخت آنها به مدرسه کمک کنند و برنامه ریزی داشته باشند.

مدیر مدرسه رسالت دین ورامین افزود: اینکه مقام معظم رهبری سئوال مطرح می کنند که "چرا در فرهنگ رانندگی انضباط لازم رعایت نمی شود"؟ و "علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخشها چیست"؟ و "چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داریم"؟ همگی را می توان در همین راستا پاسخ داد یا برنامه ریزی کلان کرد.

وی بیان داشت: هنوز بیشتر خانواده ها برنامه ریزی ندارند؛ "از مادری پرسیدم: برای ناهار چه غذایی دارید؟ گفت: هنوز فکر نکرده ام، گفتم: برای هفته آینده برنامه ات چیست؟ گفت: برنامه ای ندارم، وقتی به هفته بعد رسیدم فکر می کنم!" خانواده باید برنامه داشته باشد تا بچه، برنامه نویسی، برنامه داشتن، انضباط و شخصیت را یاد بگیرد.

غفاری اضافه کرد: در مدرسه یک صف برای بچه ها می خواهیم تشکیل دهیم، یاد نمی گیرد و این نشان می دهد که دانش آموز برنامه ای ندارد و معنی نظم را متوجه نمی شود و اینها شرایط را سخت و سخت تر می کند.

خانواده ها باید ارتباطشان را با مدرسه بیشتر کنند

وی تأکید کرد: خانواده ها باید ارتباطشان را با مدرسه بیشتر کنند، باید خودشان بخواهند جزء اساسی و لاینفک تغییر و تحولات تربیتی بچه و تأثیرگذار در روحیاتش باشند، این را قبول کرده و در کنار مدرسه حرکت کنند.

غفاری افزود: در بچه ها می توان بعضی مسائل را به صورت تفاوتهای فردی مشاهده کرد، بچه ای که فحش می دهد، دروغ می گوید، کناره گیر است، بچه ای که به تبع خانواده، شرایط عاطفی و روحی خاصی دارد، اینها در کنار هم قرار می گیرند و از یکدیگر الگو می پذیرند؛ دوستان و محیط جزء لا ینفکی از تعلیم و تربیت هستند و خانواده باید بر آنها نظارت داشته باشد.

وی عنوان داشت: تعامل بین والدین و معلمان هر چه بیشتر باشد، بهتر است؛ مثلاً در مدرسه همین جلساتی که خود معلم برای بچه ها می گذارد یا اینکه والدین را به جلساتی که مدرسه دارد، دعوت می کنند، معلم از احوالات دانش آموز باخبر می شود.

مدیر مدرسه رسالت دین ادامه داد: وقتی که از شرایط دانش آموزان باخبر می شویم، بهتر می توانیم آن چیزی که مدرسه از خانواده و خانواده از مدرسه خواسته است را انجام دهیم، این تعامل باعث می شود دانش آموز احساس بزرگی کند، این را احساس می کند که خانواده و مدرسه احترام به شخصیت او گذاشته و بهتر پیشرفت می کند.

تعامل اولیا و مربیان باید باشد

معلم پیش دبستانی شهید کبریایی نیز به خبرنگار مهر گفت: تعامل اولیا و مربیان باید باشد، اگر وقت مفید را در نظر بگیریم از این چهار، پنج ساعت که دانش آموز در مدرسه است، سه ساعت سر کلاس و بقیه در حیاط است یا کارهای جانبی را انجام می دهد.

مرضیه رحیمی افزود: وقتی که اولیا با مدرسه تعامل دارند، معلم خواسته هایش را با آنها مطرح می کند و همین طور متوجه می شود که آنها چه انتظاری از معلم دارند.

وی عنوان داشت: اگر آنها توقع دارند که به بچه آموزشهایی را دهیم، باید این را در نظر بگیرند که وقتی دانش آموز از 24 ساعت سه ساعت در مدرسه و 21 ساعت در خانه به سر می برد، باید مسائلی که معلم سر کلاس در این سه ساعت می گوید در خانه اولیا نیز با بچه کار کنند تا دانش آموز کامل شود.

با تعامل زمینه پیشرفت دانش آموز بیشتر می شود

رحیمی ادامه داد: وقتی اولیا تعامل نداشته باشند و پیگیر درس فرزندشان نباشند، مسلماً معلم نمی داند که اولیا در چه سطحی هستند و متوجه می شود که اولیا به فرزندشان بها نمی دهند اما وقتی تعامل باشد، زمینه پیشرفت دانش آموز بیشتر می شود.

مادر دانش آموز عماد بهکارمرام نیز به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعضی از مسائل وجود دارد که معلم یا بچه درک نمی کند، وقتی اولیا در محیط مدرسه قرار می گیرند، با مدیر یا معلم صحبت می کنند و از یکسری چیزها که واقعاً نمی دانستند، مطلع می شوند.

مینا شاهسوند اضافه کرد:شاید بچه نتواند آن چیزهایی را که بخواهد به والدین منتقل کند، وقتی اولیا با مدرسه در ارتباط هستند و بچه این ارتباط را می بیند احساس امنیت می کند.

وی تصریح کرد: این تعامل باعث می شود اولیا از بعضی مسائل باخبر شوند، اینکه در مدرسه چه اتفاقاتی می افتد، چه خرجها و هزینه هایی می شود، چه مشکلاتی وجود دارد، از نزدیک مشکلات را می بینند و اگر از مدرسه جدا شوند و خودشان را دور کنند این مشکلات را احساس نمی کنند.

معلمان بچه ها را درک کنند

شاهسوند افزود: به عنوان یک مادر دوست دارم معلمان- چون خودم نیز قبلاً معلم بوده ام- بچه ها را درک کنند، بچه های امروز با بچه های دوره های قبل بسیار فرق می کنند.

وی تأکید کرد: دوست دارم معلمان بچه ها را باهم مقایسه نکنند، بچه ای که امسال کلاس سوم است با بچه ای که دانش آموز کلاس دوم بوده فرق دارد؛ بعضی از مسائل را از تلویزیون و اجتماع یاد گرفته، بزرگتر شده و عقلش بیشتر شده است، دوست دارم معلمان در حد سن خود بچه با آنها برخورد کنند.

لزوم مطالعه روانشناسی کودک

مادر عماد بهکار مرام ادامه داد: معلمان باید روانشناسی کودک را مطالعه کنند، اطلاعاتشان به روز باشد، از نیازها و خواسته های بچه اطلاع داشته باشند که این بسیار مهم است؛ سبک زندگی از همین جا شکل می گیرد.

وی بیان کرد: دانش آموز وقتی می بیند اولیایش در مدرسه، در جلسات شرکت می کنند با مدیر مدرسه با معلمها تعامل دارند، احساس امنیت بیشتری می کند و متوجه می شود که والدین به او اهمیت می دهند و برای آنها ارزش دارد.

مادر دانش آموز محمدجواد صمدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:انجمن اولیا و مربیان باید در سطح گسترده ای باشد چون مدرسه، خانه دوم فرزند ماست، پس باید ارتباط با معلم و اولیای مدرسه و کسانی که در مدرسه فعالیت می کنند، بیشتر باشد.

زیبا شریفی اضافه کرد: این تعامل باعث می شود، معلمان نسبت به والدین آشنایی بیشتری پیدا کنند و نیز والدین می توانند معلمان را بهتر بشناسند و در ساختن و تربیت انسانهایی مفید و مقید به "سبک زندگی اسلامی و ایرانی" دست به دست یکدیگر بدهند.

والدین باید به معلمها و معلمها نیز به والدین کمک کنند

وی تصریح کرد: می گوییم معلم پدر و مادر دوم فرزندانمان است، پس باید هر دو مادر در حیطه کاری خودشان با هم آشنایی زیادی داشته باشند تا بتوانند کارهایشان را بهتر انجام دهند؛ والدین باید به معلمها و معلمها نیز به والدین کمک کنند.

شریفی افزود: این تعامل باعث می شود که فرزندمان این را احساس کند که در مدرسه همان طوری که پدر و مادر او همکاری دارند، احترام می گذارند، برایش جایگاه قائل هستند و رسیدگی می کنند او نیز باید برای معلم، خواسته های معلم و همه پرسنل مدرسه احترام قائل شود و هر چه از او می خواهند درست انجام دهد و قانونمندی و انضباط اجتماعی را یاد می گیرد تا به همین نحو، سبک زندگی آینده اش تبیین شود.

وی عنوان داشت: معلمها وظیفه خود را در سطح عالی انجام می دهند؛ در خانه یک مادریم با یک بچه، ولی معلم، یک معلم با 30 بچه است؛ در خانه با یک بچه همه وقت خودمان را می گذاریم باز آن ثمره ای که می خواهیم را نمی گیریم.

شریفی ادامه داد: باید معلمان را درک کنیم، معلم باید برای تک تک بچه ها وقت بگذارد؛ در منزل نیز نیمه وقت کار دارد، یک زمان معلم در خانه مشکلی داشته است وارد کلاس می شود باید این را در کلاس نیاورد که واقعاً سخت است.

تمام معلمها خوب هستند به شرط اینکه اولیا هم خوب باشند

وی تصریح کرد: والدین کوچکترین مشکلی که دارند بچه را از خودشان طرد می کنند؛ به نظرم تمام معلمها خوب هستند به شرط اینکه اولیا نیز خوب باشند و آنها را درک کنیم، درک متقابل باعث می شود که آدم خوب شود چون هر کس در شخصیت، افکار و ابعاد مختلف خود است.

شریفی اضافه کرد: گاهی با تنبیه بچه ها موافقم به شرطی که لطمه روحی و جسمی نبینند، لطمه جسمی از بین می رود ولی از لحاظ روحی بچه اگر آسیب ببیند دیگر ماندگار می شود.

شریفی ادامه داد: وقتی رهبر معظم انقلاب سئوال می کنند که "چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمی شود"؟ یا اینکه " آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها بطور کامل رعایت می شود"؟ پاسخش به همین نوع ارتباطات میان والدین، معلمان و دانش آموزان نیز باز می گردد.

معلم ها مسائل اجتماعی بیشتری به دانش آموزان یاد دهند

مادر دانش آموز محمدرضا احمدزاده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: توقع دارم معلم ها بیشتر مسائل اجتماعی را به بچه ها یاد دهند، مسائلی که در خانه، امکان یاد دادن به بچه ها بسیار ضعیف است.

وی افزود: وقتی یک مادر حرفی را می زند شاید بچه به راحتی قبول نکند ولی وقتی یک معلم به همه می گوید چون او را به عنوان اسطوره خودش قبول دارد، بهتر می پذیرد.

احمدزاده عنوان کرد: وقتی یک مادر با مدرسه در ارتباط است از مسائل روز اجتماع، مدرسه و آموزش و پرورش اطلاع دارد، مطمئناً می تواند این مسائل برای بچه ها تأثیرگذار باشد، وقتی یک مادر از اجتماع و از مشکلات فرزندان خود خبر دارد، می توانند بر روی بچه ها کار کنند که بچه وقتی در اجتماع می رود با مشکل برخورد می کند، بداند چه گونه از خودش دفاع کند.

وی ادامه داد: اگر این اصل که معلمان مکمل خانواده ها در ارائه الگوی صحیح زندگی هستند، در جامعه نهادینه شود، سبک زندگی اجتماع نیز تا حدود زیادی تبیین شده و فرمایشات مقام معظم رهبری شکل عملیاتی به خود گرفته و اجرایی می شود.

این مادر دانش آموز تصریح کرد: پاسخ به سئوالات مقام معظم رهبری را در همین خانه و مدرسه می توان داد و فرهنگ کار جمعی در ایران را قوی کرد، حقوق متقابل را در روابط اجتماعی رعایت کرده و انضباط لازم را در فرهنگ رانندگی نهادینه کرد.

احمدزاده اضافه کرد: حتی مسائلی مانند فراگرفتن الزامات آپارتمان نشینی و رعایت آنها، یافتن الگوی تفریحات سالم، راستگویی در معاشرتهای روزانه و عدم ترویج دروغ در جامعه و کاهش یا از بین بردن برخی پرخاشگریها و نابردباریها در روابط اجتماعی می تواند در پیوند مستحکم اولیا و مربیان شکل بگیرد.

انجمن اولیا و مربیان باعث ارتباط بیشتر خانواده ها با مدرسه

مادر دانش آموز علی اکبر توحیدلو در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: انجمن اولیا و مربیان باعث می شود ارتباط خانواده ها با مدرسه بیشتر شود و همین ارتباط باعث می شود که والدین از فرزندان خود بیشتر جویا شوند.

وی افزود: اگر والدین اطلاع از احوالات مدرسه بچه ها در درس خواندن، در آداب و رفتار و شرایط اجتماعی داشته باشند بهتر با بچه ارتباط برقرار می کنند و مشکلات را سریعتر رفع می کنند؛ همچنین تعامل اولیا و مربیان می تواند سبک زندگی دانش آموزان را مثبت و در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب قرار دهد.

معلم پایه چهارم مدرسه رسالت دین نیز در گفتگو با مهر گفت: اگر همکاری معلم و مربی با اولیای دانش آموزان، تعامل یک طرفه باشد قطعاً بازخوردی نخواهد داشت و باید این تعامل دو طرفه باشد.

نفیسه بیگی ادامه داد: اگر معلم ارزشهای اجتماعی را در دانش آموز نهادینه کند ولی خانواده تعامل نداشته باشد و این ارزشهای اجتماعی را از مدرسه نیاموزد، قطعاً نمی شود گفت که دانش آموزانی با تعامل و سطح عالی تحویل جامعه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: تعامل باید دو سویه باشد، آن چیزی که برای معلمها ارزش دارد، اینکه بازخورد آموزشهای آنها را خانواده بتوانند بپذیرند، اگر این چنین نباشد ناخودآگاه و تبعاً از لحاظ اجتماعی بالا نخواهد بود.

بیگی اضافه کرد: تعیین سبک زندگی دانش آموزان در گرو تعامل دوسویه و تنگاتنگ اولیا و مربیان است که باعث نظم و انضباط اجتماعی و تبیین مسائل مورد نظر رهبر معظم انقلاب می شود.

وی بیان داشت: معلمها باید اصل تفاوتهای فردی را برای بچه ها رعایت کنند؛ یک معلم موفق کسی است که تفاوتهای فردی بچه ها و استعداد را در نظر بگیرد؛ اینکه دائم تکرار کنیم که بچه هایی داریم که از نظر استعداد بی نظیرند کافی نیست، باید کاری کنیم که این استعدادهای نهفته آنها تبدیل به استعدادهای بالفعل شود.

سبک زندگی در سنین دانش آموزی شکل گرفته و نهادینه می شود

این معلم پایه چهارم دبستان افزود: از والدین می خواهم که این ارزشها و استعدادهایی که بچه ها دارند را بپرورانند؛ باید بچه را برای جنبه های مختلف پرورش دهیم نه اینکه فقط به صورت تک بعدی پیش رویم؛ به عقیده بنده، سبک زندگی همه ما در سنین دانش آموزی شکل گرفته و نهادینه می شود.

وی تصریح کرد: بچه باید ارزشهای اجتماعی را درک کند تا حدی که بتواند به عنوان یک انسان به کمال مطلوب انسانیت برسد؛ به طور مثال، کوچکترین احترامی که به بچه می گذاریم احترام به بزرگسال را به او می آموزیم.

بیگی ادامه داد: همین ارائه سئوالات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت انضباط اجتماعی، دروغ نگفتن، رعایت حقوق متقابل در جامعه و خانواده و... ارزشهای اجتماعی مدنظر در تربیت فرزندان در خانه و مدرسه و در پیوند اولیا و مربیان می تواند باشد.

وی تأکید کرد: اگر هر کدام از والدین و معلمان، خود منشاء رعایت ادب نباشند چه طور می توان انتظار داشت که دانش آموز احترام بگذارد؟ احترام جنبه ی دو سویه دارد، باید تمام جنبه های اجتماعی و آن ارزشهایی که به عنوان معلم و راهنما دست ماست برای بچه ها باز کرد و مسائل را به طور عینی به دانش آموزان، آموزش داد.

امور مدرسه و دانش آموزان بدون همکاری اولیا و مربیان پیش نمی رود

مدیر مدرسه ابتدایی شهید کبریایی نیز در گفتگو با مهر بیان داشت: امور مدرسه و دانش آموزان بدون همکاری اولیا و مربیان پیش نمی رود؛ مدرسه همیشه در برنامه های عمومی که دارد، به خصوص برنامه های ویژه از انجمن اولیا کمک می گیرد.

حسن علیکاهی اضافه کرد: در جشنهای متعددی که طول سال برگزار می شود، در ولادتها، جشن 22 بهمن و مناسبتهای خاص از انجمن اولیا کمک می گیریم، از انجمن اولیایی که باسواد هستند برای سخنرانی، از آنهایی که بضاعت مالی دارند برای پذیرایی و آنهایی که در غالبهای شعر و داستان قلم می زنند برای بچه ها مطالبی را تهیه می کنند.

وی تصریح کرد: تعامل معلم و اولیا باید باشد؛ هیچ معلمی نمی تواند به تنهایی ادعا کند که من دانش آموز را به نحو احسن هدایت می کنم؛ تعیین سبک زندگی کودکان برای نهادینه شدن نیز نیاز به همین همکاری دوجانبه دارد.

عوارض عدم تعامل والدین با مدرسه در جامعه مشهود است

علیکاهی افزود: عده ای از والدین با مدرسه و معلمان و مربیان تعامل ندارند که عوارضش را در جامعه می بینیم؛ ناهنجاریهای زیادی دربچه های این والدین دیده می شود، چون هیچ معلم و هیچ مدیری نمی تواند ادعا کند که من به تنهایی می توانم یک دانش آموزی را به نحو احسن هدایت و به درستی تربیتش کنم.

وی عنوان داشت: خانواده و مدرسه باید با یکدیگر همگام باشند و دست به دست هم دهند تا بتوانند بچه ها را نحو احسن تربیت کنند و در تعیین سبک زندگی مثبت اسلامی و ایرانی آنها کوشا باشند.

نیمی از 16 وظیفه انجمن اولیا و مربیان انجام نمی شود

انجمن اولیا و مربیان دارای بیش از 16 هدف و وظیفه مشخص است که از آنها می توان به تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه، جلب همکاری اولیای دانش آموزان برای مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیتهای مربوط و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه، همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه دراجرای فعالیتهای پرورشی، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی اشاره کرد که حتی نیمی از این وظایف انجام نمی شود.

والدین با حضور ثمربخش خود در مدارس و مشارکت جدی و تأثیرگذار در انجمن اولیا و مربیان، می توانند عاملی مؤثر بر پیشرفت و تکامل فرزندان این مرز و بوم باشند و با حس استقلال علمی و فرهنگی کشور در این رسالت و مسئولیت خطیر، مدارس را همراهی کنند و این همسویی و همفکری را استمرار و تداوم دهند.

تحقق خواسته های رهبری بدون تعامل جدی اولیا و مربیان، اجرایی نمی شود

بدون شک، تحقق خواسته های مقام معظم رهبری که در قالب 20 سئوال کلیدی بیان شد، بدون پیوند و تعامل جدی اولیا و مربیان، شکل اجرایی به خود نمی گیرد.

در نگاهی وسیع تر نیز باید گفت که پاسخگوی سئوالات رهبر انقلاب، هم مردم هستند و هم مسئولان؛ این پرسش‌ها در واقع مسئولیتی همگانی را بر دوش همه گذاشته است؛ اگر فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است، اگر در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمی شود، اگر در برخی مناطق، طلاق زیاد شده، اگر در فرهنگ رانندگی انضباط لازم رعایت نمی شود و... همگی مربوط به دیدگاه اجتماع نسبت به سبک زندگی است.

مجموعه زنجیره ای و پر بازه خانه و مدرسه - مجموعه تمام ارکان آموزش و پرورش در کشور – به طور حتم می تواند بزرگترین و مطمئن ترین رکن در بین تمامی ارکان تعیین کننده سبک زندگی اسلامی – ایرانی مدنظر مقام معظم رهبری باشد و در این میان، استحکام حلقه اتصال این زنجیره، بدون هیچ تردیدی، پیوند عقلانی، علمی و کامل اولیا و مربیان است.

علیرضا مهدی زاده؛ فاطمه قره چایی