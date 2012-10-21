نماز کنگره روزانه مسلمانان در پایگاه مسجد است/ وحدت فلسفه مشترک عبادات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سیدآبادی شنبه شب در همایش مساجد منطقه 3 و 4 مشهد که با حضور ائمه جماعات، اعضاء هیات امناء و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج در مسجد منتظرالمهدی(عج) برگزار شد اظهارکرد: عرصه تلاش و فعالیت روحانیان و کسانی که در حوزه مسجد انجام وظیفه می کنند یک فلسفه مشترک دارد که به سه عبادت بسیار مهم در اسلام مربوط می شود و دانستن این فلسفه می تواند کلیدی باشد که این قشر بتوانند از سرمایه هایی که در مسجد وجود دارد استفاده کرده و مومنین را بهره مند کنند.

وی نماز روزانه و یومیه، نماز جمعه و حج را سه عبادت مهم مسلمانان برشمرد و با تاکید بر فضیلت و اهمیت و ارزش این عبادت در مسجد افزود: طبق بعضی روایات یک نماز در مسجد از چهل سال عبادت فضیلتش بیشتر است و ارزش نماز جماعت در مسجد را نمی توان برایش واحد سنجش و اندازه گیری تعیین کرد.

حجت الاسلام سید آبادی با بیان اینکه تاکید اسلام در این است که نماز یک عبادت جمعی است افزود: در بسیاری از آیات قرآن امر به اقامه نماز بصورت جمع آمده است، اقامه نماز مصداقش قطعا در جماعت متجلی می شود، این چیزی است که جامعه اسلامی موظف انجام دهد است.

عضو شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه مسلمانان یک اجتماع و کنگره عظیم هفتگی دارند و آن نماز جمعه است که بصورت ویژه مورد تاکید است افزود: در حقیقت جمعه مثل رودی است که نهرها و جوی های مختلفی از اطراف به آن می پیوندند.

وی با تاکید بر اینکه نماز جمعه جلوه شکوه وحدت امت اسلامی است اظهارکرد: عبادت سوم امت اسلامی در حرم الهی کنگره حج است، کنگره سالانه مسلمین، و جالب این است که در حج تعبیرات عجیبی آمده است.

وی با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) افزود: این خطبه کوثری است از معارف الهی از وجود کوثر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه سرچشمه می گیرد که حضرت در فلسفه حج می فرمایند: خداوند حج را مایه تقویت دین قرار داده است، چرا حج تقویت دین است، دقت در این خطبه خیلی مهم است، همه آنچه که در نماز جماعت و نماز جمعه است در حج است.

حجت الاسلام سید آبادی بیان کرد: به فلسفه مشترک این سه عبادت باید توجه بشود و برای مردم گفته شود و این امر به عهده دست اندرکاران مسجد است.

عضو شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان گفت: مردم باید با فلسفه نماز، نماز جمعه و حج بیشتر آشنا شوند، برجسته ترین امتیازی که در این سه عبادت دینی و اجتماع عبادی هست دو نکته بسیار مهم است.

حجت الاسلام سید آبادی ادامه داد: نکته اول، جایی که منادی وحدت است، جای اختلاف و تضاد نیست، جایی که باید دلهای مردم و آحاد جامعه را با هم پیوند بدهد مسجد است و نباید در آن دوگانگی و چندگانگی داشته باشیم، ما مسجد را باید پایگاه قرار دهیم، این سه عبادت اولین فلسفه اجتماعی اش وحدت اسلامی است.

وی افزود: نکته دیگری که این فلسفه در مدار اوست وخیلی مهم است این است که در این سه عبادت ما جلوه امامت و ولایت را ببینیم.