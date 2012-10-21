تخصیص 801 میلیارد ریال اعتبار به دهیاری های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، صفر اصغری امروز یکشنبه در نشست مشورتی مشترک فرمانداران، بخشداران، دهیاران منتخب و مدیران عامل تعاونی دهیاریهای آذربایجان شرقی افزود: از بدو تاسیس دهیاری ها تا کنون با توجه به راه اندازی و تاسیس دهیاری در 10هزار و 73روستا امتیاز بندی دهیاری ها ، جهت تعیین درجه آنها بر اساس شاخص های لازم توسط کمیسیون تعیین درجه دهیاریهای کشور ، امتیاز بندی های لازم انجام گرفت.



وی با تاکید بر خرید و توزیع ماشین آلات و دستگاههای عمرانی برای روستاها تصریح کرد: بین دهیاری های تابع استان به تعداد 135 دستگاه تراکتور ، 341 دستگاه خودروی حمل زباله ، 119 دستگاه لودر ، 16 دستگاه خودروی آتش نشانی و 142 دستگاه موتور سیکلت ، که بخشی از این دستگاهها به صورت متمرکز از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خریداری شده ، توزیع گردیده است.



وی گفت: طرح تفکیک از مبداء و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی در دهیاری های دولت آباد، خضرلو ، تیمورلو ، لیقوان ، و نظرلو اجرا شد.

اصغری همچنین اضافه کرد: توسعه سیستم مدیریت پسماندهای جامد در چهار روستای تابع شهرستان میانه به مبلغ 300 میلیون ریال در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان ملل متحد (حوزه SGP) یکی از مهمترین اهداف مدیریت روستایی است.

معاون امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی از اختصاص مبلغ 124 هزارمیلیون ریال تسهیلات را جهت توسعه اشتغال در بخش کشاورزی در روستاهای تابعه با کارمزد چهار درصد خبر داد.

وی ضمن اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اختصاص اعتبار به مبلغ 9 هزار میلیون ریال جهت توسعه اشتغال در 90 روستای واجد شرایط در 19 شهرستان صورت گرفت.

اصغری ابراز داشت: انجام اقدامات و پیگیری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان با همکاری دفتر نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان ، بیمه محصولات کشاورزی (اعم از زراعی ، باغی و دامی )، مقاوم سازی اماکن مسکونی کم دوام و بی دوام در مناطق روستائی همچنین قبل از بروز زلزله در مناطق ارسباران صورت گرفته بود.

معاون امور روستایی استانداری استان به راه اندازی و تقویت دفاتر آی.سی.تی روستایی به تعداد 817 دفتر در سطح استان اشاره کرد و گفت: سند دار کردن اماکن مسکونی روستاییان و سنددار کردن منابع ملی موجود در روستاها و مناطق عشایر نشین (مراتع ،جنگل ها) مشارکت در اجرای کانال های 1و2و3و4 در روستا های دارای سد،همکاری با نهضت سواد آموزی در امر ریشه کنی بی سوادی در مناطق روستایی و صدور پروانه ساختمانی و پروانه کسب در مناطق روستائی از مهمترین موارد پیگیری شده توسط معاونت امور روستایی آذربایجان شرقی است.