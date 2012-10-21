به گزارش خبرنگار مهر، عادل جاسمیان فرد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ویژه مراسم محوری عزاداری روز شهادت مظلومانه باقرالعلوم(ع) صبح سه شنبه دوم آبانماه ساعت هفت و 30 دقیقه همراه با سخنرانی و مداحی در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) مرکز استان، با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار می شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر در ادامه افزود: به همت هیئت مذهبی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان با همکاری ستاد نماز جمعه در دو شب متوالی دوم و سوم آبان ماه مراسم شهادت امام محمدباقر (ع) با سخنرانی و مرثیه‌سرایی ذاکر اهل بیت(ع) حجت‌الاسلام سید محمد انجوی نژاد ساعت 19 در مهدیه امام خمینی (ره) شهر بوشهر برگزار می‌شود.

وی افزود: با حضور کاروان عزاداری و سینه زنی سنتی به مناسبت شهادت امام محمدباقر (ع) به همت هیئت مذهبی محبین حضرت رسول (ص) و هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) بوشهر دوم آبان‌ماه 91 بعد از نماز مغرب و عشا در هیئت مذهبی کاظمیون شهر خورموج برگزار می‌شود.

جاسمیان فرد ذی‌الحجه را ماه پرفیض و برکتی دانست و گفت: به این مناسبت دهه اول آن که خیل عظیمی از مردم ایران زمین در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) و یا در مناطق جنگی دفاع مقدس حضور دارند، برنامه‌های متنوعی ویژه این ایام در هیئت های مذهبی مساجد و حسینیه ها با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر پیش‌بینی شده است.

برگزاری دعای عرفه در امامزاده عبدالمهیمن

این مسئول از برگزاری دعای عرفانی عرفه در امامزاده عبدالمهیمن، گلزار شهدا بهشت صادق (ع) و مکتب فاطمیه بوشهر خبر داد و یادآور شد: دعای پر فیض عرفه در سه نقطه شهر بوشهر روز پنجشنبه از ساعت 14:30 آغاز می شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر گفت: با توجه به اهمیت روز عرفه در روایات ائمه اطهار (ع)و نظر به جایگاه ویژه دعا و نیایش در اسلام به عنوان سلاح مومن، شایسته است که ما نیز همچون مسافران سرزمین عرفات در روز عرفه از دریای معرفت حق سیراب شویم و از کلام جانبخش امام حسین علیه‌السلام در دعای عرفه درس خداشناسی و کمال بیاموزیم.

زمزمه دعای پر فیض عرفه در شهر بوشهر به همت اداره کل اوقاف و امورخیریه در امامزاده عبدالمهیمن توسط حجت الاسلام سید غلامرضا هاشمی، به همت هیات فاطمیون بوشهر در گلزار شهدای بوشهر توسط حجت الاسلام شیخ ابراهیم تشکری، و به همت هیات خواهران فاطمی در مکتب فاطمیه بوشهر توسط حجت الاسلام شیخ محمدرضا عاشوری در شهر بوشهر و همزمان در 350 نقطه از استان برگزار می‌شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر در ادامه گفت: اعزام 400 نفر از مشتاقان و اعضای فعال هیئت های مذهبی شهرستان ها در قالب هشت کاروان فرهنگی و زیارتی قرارگاه جنگ نرم مرصاد به مراسم دعای پرفیض عرفه در جوار زیارتگاه شهدای مطهر و گلگون کفن شلمچه برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: در دهه مبارک امامت و ولایت و سالروز فرا رسیدن عید سعید قربان، مراسم بزرگ قربانی به همت هیئت مذهبی فاطمیون شهرستان بوشهر در حسینیه اباعبدالله الحسین (ع) گلزار شهدای بهشت صادق مرکز استان جمعه پنجم آبان‌ماه 91 ساعت 9 صبح با حضور مسئولان لشکری و کشوری استانی برگزار می شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر از برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر (ع) در شب و روز شهادت آن حضرت در مهدیه و مدرسه علمیه امام خمینی (ره) شهر بوشهر خبر داد.